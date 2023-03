Udělují se ceny Oscar. Curtisová má svou první sošku, z cizojazyčných filmů vyhrál Na západní frontě klid

Nejlepší film:

Na západní frontě klid (Im Westen nichts Neues)

Avatar: The Way of Water

Víly z Inisherinu (The Banshees of Inisherin)

Elvis

Všechno, všude, najednou (Everything Everywhere All at Once)

Fabelmanovi (The Fabelmans)

Tár

Top Gun: Maverick

Trojúhelník smutku (Triangle of Sadness)

Women Talking

Režie:

Martin McDonagh (Víly z Inisherinu)

Daniel Scheinert and Daniel Kwan (Všechno, všude, najednou)

Steven Spielberg (Fabelmanovi)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Trojúhelník smutku)

Herec v hlavní roli:

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Víly z Inisherinu)

Brendan Fraser (Velryba)

Paul Mescal (All inclusive)

Bill Nighy (Living)

Herečka v hlavní roli:

Cate Blanchettová (Tár)

Ana de Armasová (Blondýnka)

Andrea Riseboroughová (To Leslie)

Michelle Williamsová (Fabelmanovi)

Michelle Yeoh (Všechno, všude, najednou)

Herec ve vedlejší roli:

Brendan Gleeson (Víly z Inisherinu)

Brian Tyree Henry (Mosty)

Judd Hirsch (Fabelmanovi)

Barry Keoghan (Víly z Inisherinu)

Ke Huy Quan (Všechno, všude, najednou)

Herečka ve vedlejší roli:

Angela Bassettová (Black Panther: Wakanda nechť žije)

Hong Chauová (Velryba)

Kerry Condonová (Víly z Inisherinu)

Jamie Lee Curtisová (Všechno, všude, najednou)

Stephanie Hsuová (Všechno, všude, najednou)

Zahraniční celovečerní film:

Na západní frontě klid, Německo

Argentina, 1985, Argentina

Blízko (Close), Belgie

Íá (EO), Polsko

An Cailín Ciúin, Irsko

Animovaný film:

Pinocchio Guillerma del Tora (Guillermo del Toro's Pinocchio)

Marcel the Shell With Shoes On

Kocour v botách: Poslední přání (Puss in Boots: The Last Wish)

Mořská příšera (The Sea Beast)

Proměna (Turning Red)

Kamera:

Na západní frontě klid (James Friend)

Bardo, falešná kronika několika pravd

Elvis

Říše světla

Tár

Původní scénář:

Víly z Inisherinu

Všechno, všude, najednou

Fabelmanovi

Tár

Trojúhelník smutku

Scénář podle předlohy:

Na západní frontě klid

Na nože: Glass Onion

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Hudba:

Na západní frontě klid (Volker Bertelmann)

Babylon

Víly z Inisherinu

Všechno, všude, najednou

Fabelmanovi

Nejlepší píseň:

Applause (z filmu Tell It like a Woman)

Hold My Hand (z filmu Top Gun: Maverick)

Lift Me Up (z filmu Black Panther: Wakanda nechť žije)

Naatu Naatu (z filmu RRR)

This Is A Life (z filmu Všechno, všude, najednou)

Kostýmy:

Babylon

Black Panther: Wakanda nechť žije

Elvis

Všechno, všude, najednou

Paní Harrisová jede do Paříže

Masky:

Na západní frontě klid

Batman

Black Panther: Wakanda nechť žije

Elvis

Velryba

Výprava:

Na západní frontě klid

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

Fabelmanovi

Střih:

Víly z Inisherinu

Elvis

Všechno, všude, najednou

Tár

Top Gun: Maverick

Zvuk:

Na západní frontě klid

Avatar: The Way of Water

Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Vizuální efekty:

Na západní frontě klid

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda nechť žije

Top Gun: Maverick

Celovečerní dokument:

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Krátkometrážní dokument:

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Krátkometrážní animovaný film:

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It