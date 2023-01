Nominace na Oscara fandí nejvíce snímku Všechno, všude, najednou

Film Všechno, všude, najednou (Everything Everywhere All at Once) obdržel jedenáct nominací. Sci-fi příběh o ženě, která nečekaně zjistí, že může prožít nespočet paralelních životů, natočili Dan Kwan a Daniel Scheinert podle svého scénáře.

V nevelkém odstupu za nominacemi favorizovaným filmem Všechno, všude, najednou se drží snímky Víly z Inisherinu (The Banshees of Inisherin) a Na západní frontě klid (Im Westen nichts Neues). Víly z Inisherinu vznikly v režii Martina McDonagha, na odlehlém irském ostrově se odehrává příběh o přátelství, které nečekaně skončilo.

Češi v nominacích

Na západní frontě klid je adaptací stejnojmenného románu Ericha Maria Remarqua z bojišť světové války. Jde o vůbec první adaptaci natočenou přímo Němci, konkrétně režisérem Edwardem Bergerem.

Snímek je mimo jiné nominován i na nejlepší cizojazyčný film a šanci na oscarovou sošku mají díky němu i Češi, kteří se na natáčení podíleli. Konkrétně Linda Eisenhamerová (make-up a hairstyling), Viktor Prášil (zvuk) a Viktor Müller (triky).

Nejlepším filmem může být i Elvis nebo Avatar

Nejlepším filmem roku 2022 se může stát kterýkoliv z celkem deseti nominovaných titulů. Kromě tří zmíněných snímků také například částečně autobiografický příběh Stevena Spielberga Fabelmanovi (The Fabelmans). Ze skutečného osudu vychází rovněž Elvis, režisér Baz Luhrmann se soustředil na komplikovaný vztah krále rokenrolu s jeho manažerem.

Pozornosti akademiků neunikla, nejen ve vizuálních kategoriích, pokračování dvou blockbusterů. Drama z prostředí elitních stíhacích pilotů Top Gun: Maverick a fantaskní svět v Avatar: The Way of Water.