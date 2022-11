Parkinsonova nemoc změnila život Michaelu J. Foxovi, čestný Oscar ocenil, že herec ho mění jiným

Řadu nominací, ale žádného Oscara – až nyní toho čestného – má i další letošní laureátka Diane Warrenová. Písně této autorky zazněly ve více než stovce snímků. Napsala mimo jiné song I Don't Want to Miss a Thing, který nahrála kapela Aerosmith pro katastrofický film Armageddon. „Čekala jsem 34 let, abych to mohla říct: Chtěla bych Akademii poděkovat,“ uvedla Warrenová při přebírání sošky.

Děkovala rovněž režisérka Euzhan Palcyová. Ta se stala první černoškou, která režírovala film pro velké hollywoodské studio. Snímek Bílé období sucha měl premiéru v roce 1989 a odehrává se za apartheidu v Jihoafrické republice. Hvězdné obsazení uvádí jména Marlona Branda, Donalda Sutherlanda či Susan Sarandonové.

Sošky Oscarů za filmové počiny roku 2022 si vítězové převezmou 12. března toho příštího. Už těsně před vánočními svátky akademie zveřejní užší výběr, finální nominace budou známy koncem ledna. Českou kinematografii zastupuje historický velkofilm Il Boemo o skladateli Josefu Myslivečkovi.