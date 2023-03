Zeměmoří se na český trh dostává v souborném vydání s novými ilustracemi

Ostrov Gont, osamocená hora, která zvedá štít míli nad bouřemi bičované Severovýchodní moře, je zemí proslulou svými čaroději… Tak Ursula Le Guinová vítá čtenáře v Zeměmoří. Příběhy ze souostroví spojuje postava čaroděje Geda.

„V rámci fantasy je to poměrně netradiční, protože jsou tam převážně postavy tmavé pleti, ale není to tak, že by na to nějak upozorňovala,“ popisuje redaktor edice Fantastika z nakladatelství Argo Martin Šust.

„Nechává prostě hodně velký prostor pro imaginaci čtenáře. Což je pro ilustrátora také dobré, že si může domyslet, jak to cítí. Na druhé straně jsem cítil tíhu té značky,“ doplňuje ilustrátor Mikuláš Podprocký.

Boj s ilustrátory

První svazek souborného vydání obsahuje čtyři romány. Mikuláš Podprocký pro něj připravil přes dvě desítky nových ilustrací. Mluví o tom, že místy šlo o vystoupení z komfortní zóny, třeba když se zaměřil na jemnou romantickou scénu. „Naopak draci jsou zábava, to prostě jde samo,“ dodává Podprocký.

„Jasně, že dokážu psát romány jednou rukou a druhou vychovat tři děti. Jen se dívejte,“ říkala spisovatelka Ursula K. Le Guinová, jejíž první zeměmořský román vyšel v roce 1968. Za více než padesátiletou kariéru napsala přes dvacet románů, více než sto povídek, ale také šest svazků poezie či třináct knížek pro děti. Závěrečnou povídku ze světa Zeměmoří autorka napsala o půl století později, nedlouho před svou smrtí. S nakladateli a ilustrátory musela občas bojovat.