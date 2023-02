Alšova jihočeská galerie vystavuje vzkazy vyšité na dlaních, světlo v abstrakci i obrazy, kterými se musí projít

„Náš koncept je vždy na začátku roku představit současné autory. Chceme se dotýkat problémů, které v současné společnosti rezonují,“ uvedl ředitel AJG Aleš Seifert.

Monika Žáková se prezentuje výstavou nazvanou Více světla. Právě světlo je spoluautorem jejích děl, modeluje autorčiny analytické abstrakce. „Monika Žáková je precizní autorka. Dává důraz na technické zpracování,“ podotýká k vystavené tvorbě Marek Svoboda z Alšovy jihočeské galerie.

Podle pracovnice galerie Pauliny Skavové díla Moniky Žákové diváky spíš uklidní, zatímco další z vystavujících – Karíma Al-Mukhtarová – představuje temnější stránky, kdy je zvýrazněna i bolest. Multimediální a konceptuální umělkyni zastupují velkoformátové fotografie vlastních prošitých dlaní, do nichž jsou tímto způsobem vepsány vzkazy. „Jsou u ní velmi důležité otázky socializace jedince a identity,“ doplnil Svoboda k výstavě Sometimes you need to lie yourself.