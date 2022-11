Adventní koncerty České televize pomůžou i letos potřebným

Posláním dárcovské DMS ve tvaru DMS ADVENT 30, DMS ADVENT 60, DMS ADVENT 90 nebo DMS ADVENT 190 podle výše příspěvku, a to na číslo 87 777.

Podporu a záštitu moderátorky Barbory Kroužkové získalo Centrum pro rodinu a sociální péči v Hodoníně, které ve svém Stacionáři Vlaštovka pomáhá dětem s kombinovaným postižením a autismem.

„Buduje se stacionář pro hrdiny. Ano, mohu potvrdit, že jsou to všechno hrdinové. Strávila jsem s nimi v Hodoníně krásný čas a zažila obrovský příval lásky a naplnění. Děkuji za všechno, co jsem s nimi prožila a pocítila. Obrovský dík patří všem tetám a terapeutkám, které děti s různými tělesnými a mentálními handicapy opečovávají, jak nejlépe umí, a také rodičům,“ uvádí patronka a moderátorka Interview ČT24 a kontinuálního vysílání. Diváci budou moci přispívat třetí adventní neděli, tedy 11. prosince, a to během koncertu v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Poslední z charitativních koncertů podpoří Parent Project sdružující rodiny dětí se vzácným nervosvalovým onemocněním. Zmíněná organizace jim pomáhá zajistit komplexní péči a podmínky pro kvalitnější život.