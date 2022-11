Rushdieho Quijote je rytířem televizní kultury, už i v českém překladu

I více než třicet let po vydání knihy ale zůstal terčem. Letos v srpnu ho ve státě New York napadl útočník s nožem. Salman Rushdie přežil, podle svého agenta ale nevidí na jedno oko a nemůže používat ruku.

Rushdie se musel po léta skrývat, v utajení navštívil v devadesátých letech i Prahu. Když do Česka přijel na začátku milénia podruhé, policejní ochranu už odmítal. „Už je to dlouho, většina věcí se vrátila k normálu,“ uvedl tehdy.

„Samozřejmě jsme šokováni tím, co se stalo, a můžeme na to reagovat tím, co umíme nejlépe – vydávat jeho knihy,“ poznamenává Sedláček. Nakladatelství Paseka to dělá už dvě dekády, do češtiny převedlo čtrnáct knih Salmana Rushdieho. Patnáctou bude na jaře soubor esejů Jazyky pravdy. A v únoru by měl v angličtině vyjít autorův nový román Victory City, dokončený už před útokem.