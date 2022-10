Spisovatel Rushdie po srpnovém útoku nevidí na jedno oko a nemůže používat ruku, uvedl jeho agent

Útočník spisovatele v srpnu bodl do krku i do břicha. Jaká všechna zranění Rushdie utrpěl, ale dosud nebylo zřejmé. Spisovatelův agent Andrew Wylie nyní podrobnosti prozradil v rozhovoru se španělským deníkem El País.

„Jeho zranění byla vážná, nevidí na jedno oko,“ uvedl Wylie. „Utrpěl tři vážné rány na krku. Jednu ruku nemůže používat, protože má poraněné nervy v paži. A dalších čtrnáct ran měl v hrudi a trupu. Takže to byl brutální útok,“ popsal Rushdieho agent.

Jak k tomu poznamenal britský deník The Guardian, Wylie odmítl prozradil, zda je Rushdie stále ještě v nemocnici. Uvedl pouze, že nejdůležitější je, že spisovatel bude žít.

S Rushdiem prý již v minulosti několikrát hovořili o tom, že by podobný útok mohl přijít. „Od vyhlášení fatvy existovalo nebezpečí, že se odněkud objeví náhodná osoba a zaútočí na něj,“ uvedl Wylie. „Před tím se nemůžete ochránit, je to naprosto nečekané a nelogické. Podobně jako to bylo s vraždou Johna Lennona,“ dodal.

Íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní v roce 1989 vydal pokyn (fatvu) k zabití Rushdieho za román Satanské verše. Část muslimů tuto knihu považuje za urážku islámu. Spisovatel kvůli své tvorbě léta dostával výhrůžky smrtí.