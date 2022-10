Will Smith uvádí první film po incidentu na Oscarech. S Osvobozením měl mířit za další soškou

Smith hraje ve filmu otroka jménem Peter, který prchá z louisianské plantáže poté, co byl zbičován téměř k smrti. Musí přelstít svoje lovce a přežít několik dnů v nebezpečných močálech, aby se dostal k armádě Abrahama Lincolna. Příběh je založený na osudu skutečného muže Gordona, jehož vyfotografovaná zbičovaná záda poskytla důkaz o brutalitě a krutosti otroctví a pomohla k jeho odsouzení.

Snímek natočila platforma Apple TV+ minulý rok, přičemž si ho podle médií vážila jako potenciálního oscarového kandidáta pro rok letošní. Během letošního udílení Oscarů však Smith na pódiu udeřil moderátora Chrise Rocka, protože neunesl, že komik vtipkoval o jeho ženě. Smith později během večera vyhrál sošku za nejlepšího herce, incident ale ceremoniál zastínil. Později se omluvil a rezignoval z Akademie, která Oscary pořádá. Ta mu navíc zakázala účast na svých akcích po dobu deseti let.

Filmová komunita v USA nyní řeší, zda je či není příliš „brzy“ na to, aby se Smith vrátil s novým filmem. Do poslední chvíle nebylo jasné, za jakých okolností, zda a kdy firma Apple více než dvouhodinový snímek s rozpočtem 120 milionů dolarů uvede. Deník The New York Times připomíná, že za nový film Smith může být nominovaný, uvedení filmu na konci roku s několika projekcemi v kinech prý navíc signalizuje, že firma chce zvýšit šance snímku vyhrát filmové ceny.