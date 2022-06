Festival Metronome Prague odklepe koncerty Nicka Cavea, Becka i Underworld

„Chtěl bych všem těm lidem v sále utrhnout hlavy,“ svěřil se Nick Cave se svým očekáváním před svým vůbec prvním koncertem pro české publikum. Poprvé přijel v roce 1992 do rozpadajícího se Československa, vrátil se hned rok poté.

Na jeho albu Let Love In z devadesátých let najdou fanoušci píseň Thirsty Dog, přímo inspirovanou pražskou hospodou Žíznivý pes. Od porevoluční doby se vrátil ještě několikrát, naposledy před čtyřmi lety do O2 areny. Nedávno se navíc v tuzemských kinech promítal o Caveovi dokument This Much I Know to Be True.

Cave je v programu festivalu Metronome hvězdou prvního dne. S pátečním očekáváním je pak spojeno jméno amerického všeuměla Becka Hansena, sobotní vrchol obstarají britské legendy elektronické hudby Underworld.

Zahraniční scénu na festivalu zastoupí také třeba britské indie-popové duo Oh Wonder, jeho rapující krajanka Flohio nebo ukrajinská foltronická kapela Go_A.

Mig 21 s orchestrem i vzpomínka na Mekyho Žbirku

Pódia čekají i na české hudebníky, kteří, upozorňují pořadatelé, často připravují hudební projekty přímo pro festivalové uvedení. Například Mig 21 vytvořili s Orchestrem Národního divadla SymfoMIG. Dostane se rovněž na Tata Bojs, Lenny, Mňágu a Ždorp či Dana Bártu s Alicí.

S novým albem dorazí Sunnbrella, jejímž frontmanem je syn Mira Žbirky David. Zesnulého Mekyho Žbirku navíc připomene v nehudebním programu projekce dokumentu Meky. Kapela Čechomor zase připomene fiktivní dokument Rok ďábla.

Festival Metronome Prague pokračuje do 25. června. Předznamenal ho benefiční koncert Ukrainian Freedom Voices, na němž se představili hudebníci z Ukrajiny.