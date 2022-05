Bělorusko zakázalo román 1984. Orwellova antiutopie o totalitě vadila i v Československu či Thajsku

Lež se může stát pravdou, zní jedna z často zmiňovaných myšlenek z románu 1984. Orwell v knize vystavěl totalitní režim, v němž „velký bratr“ sleduje veškerý život obyvatel, včetně jejich myšlenek. Za pomocí vyspělé techniky vymývá lidem mozky oficiální ideologií – a trestá jakýkoliv projev individuality či odporu. Jen špatná myšlenka může znamenat smrt. Orwell knihu dopsal krátce před svou smrtí, vyšla v roce 1948.

„Nemyslím si, že mnou popsaná společnost nezbytně vznikne, ale věřím, že může nastat kdykoli. Totalita totiž nepřichází zvnějšku, někde z neznáma, ale je přímo v nás,“ prohlásil Orwell. Neméně znepokojivá je jeho satirická Farma zvířat. Alegorii o zneužití moci vydal v roce 1945, i v ní je rozpoznatelná paralela se Sovětským svazem řízeným Stalinem.

Bestseller v Bělorusku

Na překlad do běloruského jazyka si slavný román 1984 musel počkat až do roku 1992. Když předloni vyšlo nové vydání, zájem čtenářů ho vynesl mezi bestsellery. „Je to vzácné v případě knihy, která poprvé vyšla před mnoha desítkami let. A je to i odraz toho, jak lidé vnímají to, co se v zemi děje,“ napsal list Naša Niva. Upozornil také, že politická policie zadržela v pondělí vydavatele knihy.

„Pro Bělorusy jako společnost a pro každého z nás je důležité, aby se Bělorusko nestalo zónou mlčení. Je důležité, abychom věděli jeden o druhém a o tom, čím žijeme, o hrozbách a nadějích,“ píše v článku o zákazu 1984 Naša Niva. Uvádí ale rovněž, že neví, kolika knihkupectví se pokyn o „vyřazení z prodeje“ týká.