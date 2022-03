Hraběnka v Moravském divadle nikdy neustoupí, ani totalitnímu režimu

Elizabeth Anna Marie z Lansdorfu a Scheibergu – pro vládnoucí režim pouze dělnice Lansdorfová – se vrací do rodného městečka, aby tu oslavila sedmdesáté narozeniny. Její zámek komunisté zestátnili a proměnili v chátrající muzejní expozici. Hraběnka chce přesto splnit slib a dohrát po deseti letech na klavír valčík z opery Evžen Oněgin.

Setkání s bývalými zaměstnanci je spíše hořké než sladké, z bývalého majordoma je alkoholik žijící u fotbalového hřiště a z bývalé komorné manželka správce. Starou dámu to ale nezlomí. „Je noblesní, sarkastická, vtipná. Ale hlavně pevná ve svých názorech. Žije podle hesla ‚nikdy neustupovat' – a ona nikdy neustoupí,“ popisuje hraběnku její představitelka Vlasta Hartlová. Roli dostala k jubileu, letos uplynulo třicet let od chvíle, kdy vstoupila do angažmá olomoucké činohry.

Aktuálnější, než tvůrci chtěli

Nebojácnou hraběnkou ztvárnila poprvé v televizním filmu Zámek v Čechách Jiřina Jirásková. Scénář Jiřího Hubače adaptoval pro divadlo jeho syn Ivan. Ze scény Hany Knotkové vystupuje budovatelský socialismus. I v kostýmech akcentovala státní barvy červenou, modrou a bílou. Inspirovaly ji propagandistické filmy a plakáty.

„Nerad na tuhle dobu vzpomínám, protože naše rodina byla velice perzekvována,“ prozradil Lukáš Červenka, který hraběnce sekunduje jako bývalý komorník. Přesah hry ale vidí i pro současnou dobu. „Pokud lidé mají příležitost, stanou se z nich hlupáci, kteří jdou jenom s davem,“ všímá si.

Režisérka Michaela Doležalová poznamenává, že inscenace je nyní aktuálnější, než tvůrci při přípravě premiéry zamýšleli. „Někdo přijde k vám domů a oznámí, že už tam nebydlíte, začne vás okupovat a zabírat,“ upřesnila.

Hraběnku má ve svém repertoáru také pražské Divadlo Palace. V rolích nezlomené šlechtičny a bývalého komorníka poznají diváci Elišku Balzerovou a Davida Novotného.