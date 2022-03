Nový Batman vyrazil z temnoty do kin. „Psychologický horor i milostný příběh“, představuje film režisér

Robert Pattinson netopýří pláštěnku převzal po Michaelu Keatonovi, Christianu Baleovi či Georgi Clooneym. „Celé dětství jsem se převlékal za Batmana. Tohle je pro mě tak zvláštní. Strašně by mě zajímalo, co by na to řeklo moje dětské já,“ reaguje na novou roli Pattinson. Pro pětatřicetiletého britského herce je komiksový hrdina další příležitostí, jak by mohli diváci zapomenout na jeho herecké „prokletí“ z upíří Twilight ságy.

Také režisér a spoluscenárista Matt Reeves se má s kým porovnávat. Za zády má Zacka Snydera, Christophera Nolana i Tima Burtona. S návraty k filmových klasikám už má zkušenost – jako režisér a částečně i scenárista rozšířil sci-fi sérii Planeta opic.

Catwoman Kravitzová, Tučňák Farrell

„Svým způsobem je to psychologický horor, je to thriller, film o sériovém vrahovi a také velkolepý milostný příběh,“ popisuje Reeves svou verzi příběhu netopýřího superhrdiny, v němž více než na akci sází na psychologii. Bruce Wayne alias Batman se tak opět jako osamělý mstitel stáhl do stínů Gotham City, odkud sleduje zkorumpovanou smetánku a potírá zločin.

Nový film známého hrdinu zachycuje teprve na začátku jeho mstitelské kariéry. Hlavním protivníkem je mu tentokrát maskovaný vrah Hádankář. Objevují se i další známé postavy, třeba kočičí žena. „Setká se s ní ještě předtím, než se z ní stane Catwoman, to je něco, co jsme ještě moc neviděli. Takže jsem byla opravdu nadšená,“ prozradila představitelka batmanovské femme fatale Zoë Kravitzová.