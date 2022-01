Mordparta 1. oddělení se dostala na Divoký východ. V Devadesátkách vyšetřuje Jonáka či Mrázka

Česká televize začíná vysílat kriminální seriál, který dějově předchází divácky oblíbeným Případům 1. oddělení. Devadesátky se vrací do doby, kdy mafiáni mohli vše, zatímco policie jen to, co si vybojovala. Scénář pro Českou televizi napsal Matěj Podzimek a opět i bývalý kriminalista Josef Mareš. První díl uvede ČT1 9. ledna od 20:10.