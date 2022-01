Stíny v mlze odkryjí v nové detektivce z Ostravska Špalková a Vyorálek

Do rolí protagonistů režisér Špaček hledal herce, kteří ještě neměli zkušenost s vyobrazením kriminalistů či policistů: „Našli si k sobě bezvadnou cestu, mají spolu skvělý humor a dobrou chemii. Myslím, že to diváky bude bavit,“ podotýká.

Kromě detektivního příběhu nabízí Stíny v mlze také pohled do osobních životů vyšetřovatelů. „Umožníme divákovi blíže poznat, kdo jsou ti, jejichž prací je pátrat po vraždách. Co dělají, když nejsou v práci, a jak se tato, nejen časově, ale především psychicky náročná činnost dá skloubit s běžným životem,“ nastiňuje kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

Nová detektivní série zavede diváky na Ostravsko, kde dvojice kriminalistů vyšetřuje případy z nevšedních míst. „Ostrava je pořád nedoceněná, neokoukaná a má pořád co nabídnout,“ vysvětluje Špaček volbu lokace a dodává, že se chtěl vyhnout stereotypu zaprášeného města, takže seriál naopak ukazuje moderní a pulzující velkoměsto.

Matka a dcera před kamerou i za ní

„Můj detektiv je chlapík, který si s sebou nese svou minulost, věci dobré i špatné. S tím vším se snaží bojovat, ne vždycky podle pravidel, a zachovat si svou čest,“ přibližuje představitel detektiva Martina Černého Jiří Vyorálek.

Jeho kolegyni ztvárnila Petra Špalková, která se na place potkala se svou skutečnou dcerou. „Práce s vlastním dítětem byla obtížná i krásná dohromady. Přestože všichni ze štábu dělali vše pro to, abychom to mohly zvládnout co nejelegantněji a bez nervů, zbyla tam ještě spousta momentů, které byly náročné a vysilující,“ popisuje herečka.

Spolupráci matky a dcery ocenil i režisér a připustil, že natáčení občas bylo emocionálně náročné, protože v seriálu jsou momenty, kdy je dcera ústřední hrdinky v ohrožení.

Špaček dodává, že se jeho štáb snažil o co nejautentičtější zpracování kriminálního vyšetřování, byť uznal, že občas bylo potřeba nějaký aspekt zjednodušit, zrychlit a nevysvětlovat všechny úkony polopaticky. „(Policejní experti) nám neustále stáli za zády a radili, trochu nám do toho kecali, za což jsem vděčný. Doufám, že si v tomto ohledu neutrhneme ostudu,“ říká režisér.

O námět a scénář se postaral Zdeněk Zapletal. Kromě Špalkové a Vyorálka se na obrazovkách představí například Miroslav Hanuš, Jaroslav Plesl či Regina Rázlová.

Premiérový díl Stínů v mlze mohou diváci sledovat 3. ledna od 20:10 na ČT1.