Novinky ČT: Případy 1. oddělení se vrací do Devadesátek, Peče celá země a vznikl internetový seriál

Diváci se setkají s postavami, které už z pražského 1. oddělení znají, ale s o několik let mladšími. Ztvárnit je proto museli jiní herci. Tomáš Kozák (Kryštof Bartoš) k pražské mordpartě teprve jako vyšetřovatel nastupuje. Pracovat musí společně se zkušeným operativcem Václavem Plíškem (Martin Finger), který ale novému kolegovi příliš nevěří. Devadesátkové kriminální kauzy nahlédne zase z jiného úhlu zároveň dokumentární cyklus Polosvět.

„Když jsem v roce 1990 nastupoval k policii, znal jsem policejní práci jen z dobových televizních seriálů. Učil jsem se za pochodu. Přesto se mi už v roce 1993 splnil velký životní sen a já začal vyšetřovat vraždy. Doba to byla ale překotná, nápor vražd a zločinu byl velký a policie na to nebyla dostatečně připravená. Tudíž jsem se i já, jako mladý začínající vyšetřovatel, který nic neuměl, dostal k případům, ke kterým bych se normálně nedostal. Díky tomu jsem se účastnil zásadních kauz,“ vzpomíná Josef Mareš, jenž na scénáři spolupracoval s Matějem Podzimkem.

K nejúspěšnějším krimiseriálům České televize patří Případy 1. oddělení. Na podzim 2022 by se diváci měli dočkat třetí řady. Čekání už v lednu zkrátí prequel Devadesátky v režii Petera Bebjaka. Nové díly se inspirují vyšetřováním reálných klíčových případů první poloviny devadesátých let.

Stíny v ostravské mlze

Dvanáctidílná krimi série režiséra Radima Špačka Stíny v mlze se odehrává v Ostravě. „Seriál může být výjimečný i nesmírnou sadou fotogenických prostředí, které nejsou ze studia,“ domnívá se herečka Petra Špalková. Divákům se představí jako kriminalistka Magda Malá. „Emancipovaná, racionální, srovnaná, pragmatická,“ představuje svou postavu Petra Špalková. Dceru Magdy Malé hraje hereččina skutečná dcera Anděla. Filmového policejního parťáka našli tvůrci v Jiřím Vyorálkovi.

Oba musí řešit nejen komplikované případy, ale také své složité osobní životy. „Umožníme divákovi blíže poznat, kdo jsou ti, jejichž prací je pátrat po vrazích. Co dělají, když nejsou v práci a jak se tahle, nejen časově, ale především psychicky náročná práce dá skloubit s běžným životem. Současně jsme se snažili jednotlivé kriminální případy zasazovat nejen do různých koutů Ostravska, ale i do rozdílných sociálních prostředí. Zajímaly nás pak nejen pachatelé, ale i oběti trestných činů,“ přibližuje novinku kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

Nejhorší dovolená se Špunty na cestě

Komediální žánr zastoupí v novém roce Špunti na cestě. „Miroslav Donutil, Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, David Novotný nebo Anna Polívková vám ukážou dovolenou, na kterou se nechcete dostat,“ upozorňuje generální ředitel ČT Petr Dvořák. Tři generace jedné rodiny se kvůli nedorozumění ocitnou v obytném autobusu a projedou s ním půl republiky.

„Tatínkové brousí školní lavice, aby dětem vylepšili prospěch, maminky balí k moři i mušle a děti se nemohou dočkat, až budou na pláži. Vlny chorvatského Jadranu jsou téměř na dosah, tak co by se mohlo pokazit? No přece úplně všechno. Jedna katastrofa stíhá druhou, a přesto rodina Veselých zažije prázdniny, na které nezapomene,“ popisuje seriál pro celou rodinu Josef Viewegh, v jehož tvůrčí skupině seriál vznikl.

Opět Peče celá země

Novou řadou se do programu České televize vrátí také pořad Peče celá země. „Dlouho jsme hledali zábavnou sérii, která by se dovedla čestně postavit vedle StarDance, zábavní vlajkové lodi České televize, a nakonec se nám to povedlo. Příští rok se tedy vrátíme zpátky k troubě a v roce 2023 opět budeme tančit,“ podotýká Petr Dvořák.

Porotce soutěže, pekař a cukrář Josef Maršálek, bude zároveň průvodcem dětského pořadu Cukrárna u Josefa, který se bude snažit dětem ukázat, že cukrárna neznamená nutně hromady cukru.

Televizní premiéry dokumentů

Televizní premiéry se dočká řada dokumentů: snímek o prostitutce Anny režisérky Heleny Třeštíkové či Sólomámy Eriky Hníkové sledující tři samoživitelky. K televizním divákům se dostane i časosběrný příběh Nová šichta o horníkovi, který se rekvalifikoval na programátora, a dokument o posledních dvou letech Karla Gotta.

S Tomášem Hanákem se mohou zájemci nově vydat za Technickými památkami českých zemí, s Davidem Suchařípou za Klenoty s vůní benzinu a s Jaroslavem Pleslem za Skrytými skvosty českých památek.

Na internetu i na záchodcích

S novou podobou iVysílání pokračuje Česká televize v tvorbě pořadů přímo pro web. Premiéru tak bude mít první českotelevizní internetový seriál TBH o hledání hranic v bolestném světě dospívání a manipulativních sociálních sítí. TBH je vítězem kategorie web seriál letošního ročníku festivalu Serial Killer.

Na iVysílání se objeví i nový dokumentární formát Novinářky, který mapuje opomíjená sociální témata a cyklus Protivný sprostý matky, v němž chce Tereza Dočkalová spolu se svými hosty mluvit upřímně, otevřeně a s nadhledem o rodičovství. A protagonistky podcastu Vyhonit ďábla připravily pořad Na záchodcích, jehož cílem je probrat s mladými lidmi témata intimity, sexuality a sebepřijetí.