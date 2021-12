Jiří Kolář roztřídil metody do slovníku, v jeho tvorbě se ale překrývají jako v životě

Slovník metod vyšel poprvé před třiceti lety ve Francii, kde emigrant Kolář našel druhý domov. Klíčem ke sto deseti různým metodám je použitý materiál nebo zdrojové texty a obrazy, jindy způsob organizace obrazové plochy či techniky jejího členění a narušování. Nejvíce hesel se vztahuje k typologii námětů a témat, jimiž se Kolář zabýval. I ty totiž počítal do metod.

Vzhledem k počtu metod na výstavě v Museu Kampa všechny zastoupeny nejsou. „Dokázali jsme jich ve sbírkách identifikovat asi jednatřicet. Na druhou stranu některá díla lze zařadit do dvou tří metod najednou,“ upřesňuje kurátor Jan Skřivánek. Vystavená díla pocházejí z firemní sbírky Pražské plynárenské, která se systematicky zaměřuje na sběratelství české koláže, a rovněž sbírky, již se podařilo vybudovat zakladatelům Musea Kampa manželům Mládkovým.

„Poměrně cenné z naší sbírky jsou textilní práce Jiřího Koláře. Jednak soubor kuchařek, kde využívá různých vyšívaných deček, jimiž se zdobily venkovské kuchyně, jednak soubor takzvaných vlajek,“ podotýká Skřivánek. Začátkem kolekce se stala výstava, kterou v sedmdesátých letech uspořádalo Guggenheimovo muzeum v New Yorku. První velká výstava v tak prestižní instituci pomohla rozšířit význam Kolářovy tvorby.

„Ten první verš, co jsi zmuchlal, by se sem hodil líp“

Začínal jako básník, postupně se stal výhradně výtvarníkem. „Když jsem psal básně a nelíbily se mi, zmuchlal jsem papír. Udělal jsem to několikrát za sebou. Když jsem měl báseň napsanou, říkal jsem: ‚Ten první verš, co jsi zmuchlal, by se sem hodil líp!‘ Tak jsem to vyndal z koše. A víte, ono se mi zdálo, že je to v tom zmuchlaným,“ vysvětloval v dokumentu Aleše Kisila.

Zájem básníka i výtvarníka ale zůstával podobný. Ve verších pátral po způsobu, jak rozvrátit řeč, aby se dostal „k okamžiku před napsáním básně“, obraz rozvrátil, aby odhalil, co jej vytváří. Zároveň pro něho byl ale důležitý jistý řád, harmonie, rytmus.