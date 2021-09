Umělci umí trefit budoucnost, myslí si režisér sci-fi filmů Neill Blomkamp

Sci-fi snímky podle něj mohou do jisté míry předpovědět budoucnost. „Umělci se na svět dívají jinak než vědci. Obě skupiny dokážou přijít s různými závěry, je ale zajímavé, že když se do budoucnosti dívají umělci, pramení to z jejich podvědomí. Dokonce ani neumí vysvětlit, jak to dělají, ale často se dokážou celkem přesně trefit, aniž by s tím měla něco společného matematika. Je to spíš věcí intuice,“ všímá si.

Pokračování Districtu 9? Nápad už mám

Fanoušky jeho tvorby zajímá, kdy on přijde s další předpovědí v podobě pokračování Districtu 9, hitu, který mu přinesl nominaci na Oscara a větší hollywoodské příležitosti. Že vznikne další film, napovídá otevřený konec. „Ale to se stalo omylem, nebyl v tom úmysl,“ říká režisér.

„Nepustil jsem se do pokračování tak dlouho, protože jsem měl pocit, že film řekl vše, co bylo třeba. Tak proč to natahovat? Byl to otevřený konec v tom smyslu, že vám to dalo možnost volně interpretovat, jak vše dopadlo. Nenechal jsem to otevřené proto, abych natočil pokračování. Trvalo mi deset let, než jsem dostal nápad, který by pokračování ospravedlnil. A ten nápad už mám,“ prozradil.

Nicméně, kdy dojde k realizaci pokračování, nedovede prý Blomkamp říct. Navíc na jeho stole neleží jen filmové scénáře – ve spolupráci s nezávislým studiem Gunzilla Games má vytvářet také počítačové hry.