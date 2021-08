Když divadelníci točí film. Tři tygři vyhráli jackpot a Švejk komentuje pandemii

Hlavní hrdina Jackpotu vyhraje osm milionů dolarů a s tiketem se vydá na cestu do Prahy. Dobrodružná akční komedie se ale v srpnu natáčí především na různých místech severní Moravy a Slezska: v Třinci, Opavě, Raškovicích, Rožnově pod Radhoštěm i Ostravě.

„Jsem rád, že v Ostravě točí ostravští herci v ostravské produkci a že se stáváme středem evropského filmu. Otázka je, jak se to dá přeložit do vietnamštiny, japonštiny, ale když to budou chtít vidět, tak je to lepší s titulky,“ radí Vladimír Polák.

Scénář napsal spolu s majitelem Divadla Mír Albertem Čubou. Oba si ve snímku také zahrají, stejně jako další „tygři“, tedy Robin Ferro a Štěpán Kozub. Postavy pochází právě z jejich komediální improvizační show Tři tygři. Režii svěřili Emilu Křižkovi. V příběhu by se měly objevit i zatím tajní hosté, které by prý nikdo nečekal.

Už nejsme jen divadlo

Divadlo Mír má vedle normálního jeviště ještě to virtuální. Prémiový obsah MírPlay a scénky pod hlavičku Tří tygrů na sociálních sítích sleduje přes 300 tisíc diváků. Fanoušky ostravští divadelníci získali i během pandemie díky účinkování v komediálním projektu SKORO NA mizině. Seriál točený pro YouTube měl nečekaný ohlas u diváků, kteří podpořili natáčení dalších dílů i finančně.

Film se zdá jako další přirozený krok. Jackpot je dosud největší audiovizuální projekt divadla, podílí se na něm více než třicet lidí. „Divadlo Mír je dneska i producentský dům a vedle jevištní tvorby se hodně soustředí na audiovizuální tvorbu,“ souhlasí Čuba. „Nenapadá mě zatím v České republice žádné jiné divadlo, které by to mělo podobně.“

Na celovečerní film sehnalo divadlo deset milionů korun. Albert Čuba věří, že se snímek v kinech zaplatí alespoň částečně. Promítat by se měl začít příští rok v létě.

Švejk se hodí do každé absurdní doby

Pražský soubor Depresivní děti touží po penězích už má premiéru svého filmového počinu za sebou. K filmování divadelníky přivedlo sté výročí od vydání románu Švejk. Rozhodli se natočit filmovou minisérii, v níž dobrého vojáka umístili do reality posledních měsíců. Švejk tak absurditu doby odkrývá v karanténě, očkovacím centru nebo jako poradce covidových programů.

„Nejcennější je jeho schopnost absurdním, úplně mimózním způsobem komentovat, co se kolem nás děje. Stejně jako v Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války, to byla ta vykloubená doba a teď je to úplně stejně něco mimořádného,“ domnívá se režisér Jakub Čermák.