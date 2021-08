Britney Spearsovou pouští otec po 13 letech z dohledu. Pořád ale zůstává „za plotem“

Za konspirační teorii označil Jamie Spears hnutí #FreeBritney, které celé opatrovnictví považuje za podezřelé a podporuje svůj idol ve snaze získat zase zpátky svobodu.

Kdy se vrátí na pódia, Britney „nemá tušení“

Pravdou je, že Britney úplně nezapadá do vzorce. Do nuceného opatrovnictví se většinou dostávají starší či nemocní lidé. Minimálně podle svých fanoušků zpěvačka „svéprávnost“ dostatečně dokazuje třeba tím, že vystupuje, cestuje a vydělává miliony dolarů.

Poslední studiové album nicméně vydala před pěti lety a od roku 2018 nekoncertuje, podle listu Variety prohlásila, že se nevrátí na scénu, dokud bude mít Jamie Spears kontrolu nad její kariérou. O rok později plánovanou show Britney: Domination v Las Vegas odsunula na neurčito s vysvětlením, že se chce soustředit na pomoc svému vážně nemocnému otci.

A letos v červnu na svých sociálních sítích na otázku po comebacku odpověděla, že „nemá tušení“, kdy začne opět zpívat naživo. „Jsem momentálně v přechodné fázi svého života a užívám si,“ vzkázala.

Britney platí své „dozorce“

Určité znepokojení, do jaké míry je opatrovnictví stále oprávněné, můžou budit také dohady, jak moc je samostatnost jeho dcery v zájmu Jamieho Spearse. Sama Britney prohlásila, že „nemám ráda pocit, že pracuji pro lidi, které platím“, těmito slovy vystihla poněkud absurdní situaci, kdy ze svého šedesátimilionového majetku financuje své „dozorce“.

Otci coby opatrovníkovi vyplácí měsíční mzdu, hradí nájem za jeho kanceláře a také, jak uvádí americký magazín Forbes, musela už zaplatit statisíce, ne-li miliony, za právní poplatky. Právní služby totiž hradí nejen za sebe, ale i opatrovníka.

„Nejpozději od února 2009, rok poté, co byl otec jmenován jejím opatrovníkem, aby se staral o její majetek, mu musela podle soudních dokumentů vyplácet každý měsíc 16 tisíc dolarů. Za dvanáct let dosáhla tato kompenzace 2,4 miilionu dolarů,“ spočítal Forbes letos v červnu. Zpěvačka přitom nemohla mít ani vlastní kreditní kartu.

Do Spearsovy pokladny šla i část příjmu z turné, uvádí magazín s odkazem na zprávu New York Times. To by dávalo smysl zpěvaččiným obviněním, že ji otec nutil vystupovat, přestože zpívat nechtěla nebo se necítila dobře.

Jamie Spears se sice v dokumentech odevzdaných soudu vzdává opatrovnictví nad obchodními otázkami, neupřesňuje ale, kdy tak učiní. V podání uvádí, že je třeba dokončit jisté záležitosti. „Až budou vyřešeny, pan Spears bude moci odstoupit, ale neexistují žádné naléhavé okolnosti, které by odůvodňovaly okamžité pozastavení,“ stojí prý v prohlášení.

Začátek konce? Ne brzkého

Na konec září už je stanoveno projednání Britneyiny žádosti o zrušení nuceného opatrovnictví. Že by zpěvačka od soudu odešla jako žena, která může sama rozhodovat o svém životě, je podle odborníků, na něž se odvolává Variety, dost nepravděpodobné. Spíše lze čekat vleklý spor.

Minimálně je třeba, aby se k takové možnosti vyjádřili všichni, co mají co do činění s nucenou správou. Nutné budou také lékařské posudky. Bez nich opatrovnictví nemohlo být stanoveno, a nemůže bez nich být ani zrušeno. A soud si samozřejmě bude chtít vyslechnout i názor Jamieho Spearse. Navíc nelze vyloučit, že i po skončení této letité kapitoly, na ni nenaváže soudní pří sama zpěvačka, která už otce nařkla ze zneužití jeho opatrovnické funkce.

Navíc do kuchyně Spearsovým nikdo nevidí. Jak upozorňuje v citaci pro Variety právník Scott Rahn, specializující se právě na opatrovnictví: „O tomto případu hodně slyšíme, ale ve skutečnosti víme jen velmi málo, protože spis je zapečetěn.“