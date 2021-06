Absolutní nula, mazlíci z bakterií i bludiště na úřad. Umění vyšlo do ulic

„Když pracuju v ateliéru na obrazech, je to o větší intimitě. Vztah k veřejnému prostoru je jiný, v něm se s uměním setkávají i lidé, kteří do galerií a muzeí nechodí, a musí se střetnout s něčím, co je jim třeba nepříjemné nebo si s tím nevědí rady. To je další rozměr, který mě zajímá: oslovovat lidi, kteří nejsou insideři, ale jsou zároveň chápaví a citliví,“ říká David.

Sculpture Line letos zasahuje i do dalších tuzemských měst, byť třeba jen jednou instalací. Hned několik děl má po Česku rozmístěné Alexandra Koláčková, její barevné keramické ruce stojí třeba v Ústí nad Orlicí. Další umění lze najít v Dolních Břežanech, Ostravě, Plzni, Liberci, Olomouci, Pardubicích Broumově, Vratislavi nad Nisou i Rýmařově.

Festival m3 ukazují místa na Praze 6 a 7

Jen na hlavní město se omezuje festival m³, s podtitulem Umění v prostoru. V každém ročníku si ale vybírá jinou část Prahy, kterou doplní uměleckými díly. V roce 2021 ozvláštňuje veřejný prostor na Praze 6 a 7. Téma zní „terapie města“, tedy zkoumání možností, jakými umělecké dílo může pomoci dané lokalitě nebo komunitě.

„Uvědomujeme si, že město není neživou kulisou našich životů, ale jedním z jeho hlavních aktérů. Dynamický puls a názorový pohyb města se nás všech dotýká – někdy více, někdy méně. Jeho fyzické i psychické funkce bezprostředně ovlivňují míru naší individuální kondice,“ vysvětlují kurátoři Jitka Hlaváčková a Ludvík Hlaváček. A dodávají, že umění může do diskuse o městském prostoru vstupovat zpochybněním, kritikou, ale i inspirací.

Oslovili čtrnáct autorů, kteří mají k letos vybrané lokalitě osobní vztah, kteří svými díly upozorňují na místní „neuralgické body“. Kupříkladu Milena Dopitová svým objektem upomíná na zapomenutou industriální pražskou část – Zátory, Veronika Zapletalová se zaměřila na zanedbané vodní prvky ve zpustlé přírodě u zámku Veleslavín a Richard Wiesner instaloval na Letenské pláni řečnickou tribunu s vestavěnou aparaturou. Dává tak každému možnost vyslat vzkaz do světa.

Landscape zamířil do Krnova

Festival Landscape přináší podeváté témata krajinářské architektury a umění ve veřejném prostoru. Ani tento projekt se nedrží jen jednoho místa. Letos se poprvé koná v Krnově. Na tamní městskou zeleň i architektonický či rekreační potenciál upozorňují umělecké instalace i doprovodný program.

„Je to další místo s bohatou, ale komplikovanou historií, která se odráží ve veřejném prostoru, kam se snažíme vstoupit a trochu čeřit vody,“ přitakává organizátor festivalu Jakub Hepp. Landscape už dříve přinesl jiný pohled na veřejný prostor v Praze, Opavě, Ostravě a Plzni.