Na Noc kostelů otevře přes 1200 svatostánků, do některých lze dojet na kole

Kam až sahá tradice Noci kostelů?

Noc kostelů vznikla ve Vídni v roce 2005 a odtud to převzali do Brna v roce 2009 a pak se rozšířila do celé republiky, takže máme třináctý ročník.

Co je cílem Noci kostelů?

Cílem je otevřít kostely úplně všem, tedy i těm, kteří běžně do kostela nepřichází, tak, aby lidé měli možnost podívat se do těchto vzácných prostor, protože často jsou otevřeny jen na bohoslužby. Cílem je tedy, aby lidé přišli, viděli a s námi mohli zakoušet to, co kostel nabízí.

Hovoříme sice o Noci kostelů, nicméně kostely napříč celou republikou nebudou otevřeny celou noc.

Je zapotřebí podívat se na webové stránky, kdy který kostel začíná. Mnohé začínají už ve čtyři v pět hodin odpoledne a většina z nich zavírá v devět nebo v deset. Některé mají otevřeno ale až do půlnoci.

Jaký zájem bývá o tuto akci?

Před dvěma lety během Noci kostelů vstoupilo do našich prostor skoro půl milionu lidí. V loňském roce, kdy jsme už zaznamenali covid, to byla zhruba polovina a očekávám, že tak nějak to bude i letos.

Jak těžké bylo po stránce organizační letošní ročník připravit?

Ještě do minulého týdne jsme nevěděli, co všechno nás bude omezovat. Je ale pravdou, že současná situace je velmi příznivá, a tak můžeme nabídnout i víc, než jsme čekali. Budou možné i koncerty, přednášky a další aktivity.

Jaká hygienická opatření budou muset návštěvníci svatostánků dodržovat? Kolik lidí může do kostela přijít?

To záleží na tom, jak je daný kostel velký. Organizátoři budou případně návštěvníky zastavovat před vchodem, abychom omezili správný počet. Tam, kde mají individuální program bez společného setkání lidí, jsou jenom omezeni plochou, tam, kde je například koncert, je zapotřebí, aby měli návštěvníci u sebe také doklad o tom, že byli očkováni, že prodělali covid nebo že mají test, který není starší 72 hodin.

Kdo všechno toto bude kontrolovat?

Noc kostelů je program, do kterého se zapojuje snad nejvíc dobrovolníků v celé republice, takže každý kostel má několik dobrovolníků, kteří se podílejí na celém programu, bez nich by to vůbec nebylo myslitelné.

Novinkou letošního ročníku je speciální aplikace. O co jde?

Vyšli jsme z toho, že letos není možnost tisknout dopředu žádné programy, protože jsme nevěděli do poslední chvíle, jak to přesně bude. Tak jsme narychlo připravili aplikaci, zatím pouze pro Android, kde je možné si najít kostel, kam chceme vyrazit, ověřit si, zda program platí, také je možné si vytipovat místa dopředu a pak už jen podle aplikace vyrazit nebo zapnout si GPS a ta vám ukáže nejbližší kostely v okolí.

Tématem letošního ročníku je ekologie. Jak se odrazí v programu?

Možná to je trošku úsměvné. My jsme totiž téma ekologie chtěli zvolit v loňském roce, protože tehdy připadla Noc kostelů na mezinárodní den životního prostředí. Letos je to sice jinak, ale protože loni se Vídeň nakonec vůbec nepřipojila, téma zůstalo a my jsme za něj rádi, protože je to téma silné. Kostel samozřejmě patří do prostoru, ve kterém žijeme, a ta souvislost s životním prostředím tu není úplně malá.

Lidé dokonce mohou letos přejíždět mezi jednotlivými kostely na kole, to je novinka. Kolika měst se toto týká a jak jste na tento nápad přišli?

Je to spolupráce s firmou, která nabízí kola pro pohyb po centrech měst. Zapojena jsou čtyři města a lidé, kteří budou chtít využít této cesty, mají k dispozici dvě půlhodiny zdarma.