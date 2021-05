Lidstvo se už dvacet let toulá galaxií bez průvodce. Douglas Adams změnil žánr sci-fi

Během těchto let kreativně strádal a úspěch nepřicházel, seznámil se ale aspoň s Johnem Lloydem, pozdějším producentem Černé zmije, s nímž posléze spolupracoval. O roce 1976 později říkával, že byl jeho vůbec nejhorším: „Usoudil jsem, že jsem beznadějně špatný autor a že si psaním nikdy nevydělám ani pětník.“ Poetikou osudu to byl právě tento rok, kdy beznadějně špatný autor přišel s myšlenkou, jež vešla do historie sci-fi žánru. A možná je to právě bezvýchodností Adamsovy situace, že hlavní hrdina Stopařova průvodce Galaxií není superhrdina ani spásná postava typu Lukea Skywalkera, nýbrž nikterak schopný či výjimečný muž v županu, který si libuje v rutině, pocitu bezpečí, sušenkách a šálcích čaje. A zřejmě právě proto hrdinovi románu toto všední pohodlí zlikviduje nejprve stavební společnost, která chce kvůli stavbě dálnice zbourat jeho dům, a jen o pár minut později mimozemšťané, kteří kvůli dálnici potřebují zničit Zemi. Rozhlas, divadlo, kniha Stopařův průvodce je dnes jednou z nejproslulejších sci-fi knih, v zárodku měl ale k papíru daleko. Adams lapálie, s nimiž se musí potýkat Arthur Dent, původně zamýšlel jako rozhlasovou hru. Za dohledu BBC vznikla v dubu 1977 první verze scénáře šestidílné série. Manažeři britské veřejnoprávní stanice neskrývali zmatení, co že to vlastně poslouchají, a proto Britové Stopaře naladili o velmi pozdních středečních večerech, zatímco manažeři doufali, že si tohoto dílka nikdo nevšimne. Jenže lidé si ho všimli. Fanouškům science fiction se zamlouvalo, že mohou poslouchat sci-fi na rádiu BBC, fanoušci komedií zase ocenili lehký a pro Adamse tak charakteristický humor. Autor získával alespoň nějakou pevnou půdu pod nohama, když si u něj tvůrci Pána času objednali scénáře pro čtyři epizody. Adams je skutečně pod několika díly kultovního seriálu podepsán, leč fanoušci vyjadřovali nevoli, že jej posouvá až příliš komediálním směrem.

„Nesnáším výraz ‚napsat to lehkou rukouʻ, znamená to vlastně ‚Sice to není tak legrační, ale nebudeme se namáhat udělat to pořádněʻ.“ Douglas Adams

Zároveň Adamse oslovila BBC s nabídkou producentské pozice v rádiu. Ten na ni s vidinou stabilního příjmu kývl, ale vydržel tam jen půl roku, než se vrátil k psaní scénářů – mimo jiné i druhé série rozhlasového Stopaře, který se zároveň objevil také na divadelních prknech. Když za scénáristou přišli nakladatelé z vydavatelství Pan Books s tím, že by rádi viděli Stopařova průvodce v knižní podobě, Adams se nejprve zhrozil, jelikož s psaním knih neměl žádné zkušenosti. Na pomoc si proto vzal už zmíněného Lloyda – ale jen aby mu vzápětí řekl, že knihu chce napsat sám, i když ví, že to bude obtížné. S Lloydem se vídával denně v práci, proto se dopisní forma, kterou svůj záměr vyjádřil, nesetkala s přílišným pochopením. Lloyd si dle svých slov dokonce pohrával s myšlenkou Adamse zažalovat, ale nakonec se smířil s polovinou zálohy od nakladatelů. Později přiznal, že šlo o přehnanou reakci a bylo jasné, že Adams potřeboval Stopaře napsat sám. Od předehry přímo k orgasmu Jestli nakladatelé čekali hladkou spolupráci a brzy knihu na pultech, nenatrefili na správného člověka. Autor Adamsovy biografie, světoznámý spisovatel Neil Gaiman píše: „O Douglasově téměř nadlidské schopnosti prošvihnout všechny termíny koluje mnoho apokryfních historek. Při bližším zkoumání se ukazuje, že jsou zřejmě všechny pravdivé.“ První díl Stopařova průvodce je v závěru utnut poněkud neobratně – to proto, že nakladatelé takřka vytrhli rukopis Adamsovi z rukou, aby už konečně mohli knihu vydat. Byť první spolupráce s Monty Python nevyšla, osudy skupiny a Adamse se v různých časech protínaly – například tehdy, kdy Pan Books požádaly Terryho Jonese o citát na přebal útlé Adamsovy knížečky. Ten jim vrátil hned několik komentářů, jeden kousavější než druhý – mimo jiné: „Každé slovo je perla… Jen se mi nelíbí, jak jsou seřazené za sebou.“ Nakladatelství nakonec použilo smířlivý komentář Johna Cleese.

Pokud se v tomto bodě svého života Adams stále považoval za onoho beznadějně špatného autora, tři měsíce po vydání už si to myslet nemohl – Stopařova průvodce se za tuto dobu prodalo přes čtvrt milionu výtisků. Spisovatel tehdy řekl nakladateli: „Jediné, co si o tom můžu myslet, je, že ke každému výtisku přidáváte librovou bankovku, nebo možná dokonce vysíláte do ulic nátlaková komanda, protože jsem právě dostal oficiální informaci, že počty prodaných výtisků přestoupily bod pouhé absurdity a přesunuly se do hájemství komické obludnosti. Nevím, jak to děláte, abyste se toho zbavili, ale každopádně díky.“ Později se k pocitům těchto měsíců v závěru roku 1979 vracel poněkud obhroubleji: „Bylo to jako přejít od předehry rovnou k orgasmu a mezi tím nic. Kam má po tomhle člověk ještě pokračovat?“ Ručník místo světelného meče Zpětně lze konstatovat, že Stopařův průvodce vyšel s výborným načasováním. Díky úspěchu Hvězdných válek se science fiction dostala do povědomí širšího publika a pozbyla zcela obskurního statutu. Adams navíc nabízel úplně jiný přístup k látce – tam, kde je Skywalkerova sága osudová, je Stopař ironický, až cynický. A zatímco Luke či Obi-wan se ohánějí světelnými meči a bojují s arcipadoušským impériem o svobodu galaxie, Arthur Dent s Fordem Prefectem mají ručník a bojují s byrokracií a zákony nepravděpodobnosti, přičemž v sázce není příliš a jasný cíl schází.

Fakta Co praví Průvodce o ručnících Co praví Průvodce o ručnících Ručník je skutečně kolosálně užitečná součást výbavy hvězdného stopaře. Především má značnou praktickou cenu – můžete se do něj zabalit, aby vám nebyla zima, když přelétáte mezi chladnými měsíci planety Jaglan Beta. Můžete na něm ležet na zářivých, mramorovým pískem vystlaných plážích Santraginu 5 a vdechovat opojné výpary z jeho moří. Můžete na něm spát pod hvězdami, jež tak rudě září na planetě pouští Kakrafúnu. Můžete ho také použít jako plachtu, až poplujete na maličkém voru po proudu pomalé a mohutné řeky Moth, můžete ho namočit pro boj zblízka nebo jím zahalit hlavu, abyste necítili jedovaté pachy žravé obludy blátotlačky z Traalu a nestřetli se s jejím pohledem (je to nepředstavitelně tupé zvíře, myslí si, že když ji nevidíte, nevidí ani ona vás – blbá jak malované sáně, ale zato nesmírně žravá). Když jste v úzkých, můžete jím signalizovat volání o pomoc. No a samozřejmě se jím také můžete utřít, pokud vám po tom všem ještě připadá dost čistý.