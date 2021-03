Vlas a Brada putují k filmu. A František Skála hledá posluchače surrealistické dechovky

František Skála se prý všemi dostupnými prostředky pokouší navodit sám sobě stav úžasu a poté ho zprostředkovat druhým. Tvořivou energii nechává na ostatní působit už od konce osmdesátý let, kdy volné umělecké sdružení Tvrdohlaví vzdorovalo ztuhlosti socialismu provokativním humorem.

Ve stejné době nakreslil Velké putování Vlase a Brady. Příběh o cestě dvou přátel podivuhodnou zemí označuje za první knižní komiks, který v Československu mohl díky uvolněné atmosféře vyjít. „Dělal jsem ho v průběhu roku 1987 a 1988, to byla nejkrásnější léta mé generace, kdy všechno to kulminovalo a schylovalo se pomalu k revoluci. Je to typická ukázka postmoderního přístupu k tvorbě,“ poznamenává.

Velké putování vznikalo navíc v době, kdy byly jeho děti malé a on se po nánosu z uměleckých škol vracel do svého dětství, což ovlivnilo i jeho volnou tvorbu. Ta se vyznačuje notnou dávkou fantazie a hravosti.

Lesojan se dostal do Národní galerie, do filmu ne

V komiksu využil zároveň postavy, které vytvořil také dříve nebo později jako sochy. „Třeba v modrém lese se vyskytuje lesní duch Lesojan, toho jsem pak udělal ze dřeva a pergamenu a je ve sbírkách Národní galerie,“ uvádí konkrétní příklad Skála.

Komiksový příběh podle něho má v sobě všechno, co by měl mít: legraci, atmosféru i trošku hrůzy. Převyprávět se ho chystal také celovečerním animovaným filmem. „S tím nápadem přišel Martin Otevřel. Pracovalo se na něm v polovině devadesátých let ve zlínských studiích, kde chtěli, aby se studia znovu nastartovala,“ prozradil Skála.