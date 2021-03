Architekt Okamura představil Město pro každého

Během koronavirové krize se podle architektů ukazuje, jak důležité je udržet město kompaktní a mít vše, co člověk potřebuje, v dosahu bydliště. „V takovém městě nepotřebujete ani tramvaj, ani autobus a už vůbec ne auto. Vy prostě chodíte pěšky, nejste obézní, jste zdraví a na čerstvém vzduchu, potkáváte lidi, se kterými se bavíte,“ vysvětlil architekt a autor knihy Osamu Okamura.

Ulice fiktivního města výtvarníci Jiří Franta a David Böhm v ateliéru stavěli půl roku. Je plné aut a hluku, má minimum zeleně, zato spoustu nevyužitých míst. „Použili jsme 3D modely a začali jsme si hrát, jako když si dítě staví město a nějak si ho představuje,“ řekl výtvarník Franta.

Opuštěných a zanedbaných ploch je v tuzemsku přes deset tisíc. „Mě baví se toulat po městě bez mapy, jít po vlastní ose… a najednou se člověk toulá po slepých místech, která nejsou vyřešená, různé nadchody, slepené baráky,“ nastínil výtvarník a spoluautor knihy David Böhm.

Větší nároky na životní prostor nutí města stavět co nejvíc, navzdory stovkám prázdných objektů, které by se daly rekonstruovat. Mnohé radnice navíc rozprodaly městské byty s regulovaným nájemným, a zbavily se tak možnosti ovlivnit sociální různorodost obyvatel. Šťastného konce by se měl dočkat jeden z největších pražských brownfieldů. Stohektarové území Bubny-Zátory by se už za čtyři roky mělo začít měnit v novou čtvrť pro pětadvacet tisíc obyvatel.