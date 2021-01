Nahatý Shakespeare baví v Divadle Tramtárie i on-line, ztráty nezakryje

On-line, i když ne v HD, jsou ale dostupné i další inscenace divadla. Vedle jevištních klasik, jako je Válka s mloky či Anna Karenina, také sci-fi Marka Epsteina o tom, co nastane, když na Zemi dojde voda.

On-line pomůže, ale nestačí

Z dvanácti titulů na repertoáru divadla lze virtuálně navštívit většinu. Zatímco do hlediště divadla se vejde zhruba osmdesát diváků, záznamy si už stáhlo několik stovek lidí. Ztráty na tržbách, které dosahují sedmdesáti procent, ale přechod do on-line prostoru podle divadelníků nevyřeší.

„Tyto aktivity mají různé důvody, ať už je to kontakt s diváky, nebo udržení pracovní morálky. Ale na zaplacení třeba části provozu to absolutně nestačí,“ potvrzuje Kracík. Divadlo doufá v uvolnění vládních opatření a také v teplejší počasí, které by dovolilo hrát alespoň venku.

Zároveň v Tramtárii zkouší nové hry, aby byl soubor připraven, až se divadla znovu otevřou. „Teprve pak nás čeká ‚malá válka‘ zase diváky získat a ukázat jim, že jsme v jejich životech potřeba,“ očekává umělecký šéf.