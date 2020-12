Ústí nad Labem by rádo nahradilo chátrající mušli, hned to ale nebude

Takzvanou ústeckou mušli nebo také medúzu vytvořil v sedmdesátých letech Karel Kronych. Sloužit měla jako kašna. V současnosti plastika chátrá. „Vyměnit rozpadlé keramické části a také zušlechtit okolí, které je zaplevelené sloupy, obrubníky a dalšími věcmi,“ upřesňuje historik Martin Krsek, co vše by bylo třeba napravit.

Podobně to vidí i město. Plastiku chce nahradit kašnou a okolí revitalizovat. Projekt by podle dokumentace měl stát deset milionů korun. V příštím roce k jeho realizaci ale pravděpodobně nedojde, Ústí se chystá šetřit. „Spíš bych očekával, že to bude v roce 2022,“ potvrzuje náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS).

Díla z veřejného prostoru mizí

Podobných plastik lze najít v severočeském městě několik, některé jsou ale poničené vandaly. „Z veřejného prostoru za poslední dobu zmizela řada děl, jedním z těch nejvýznamnějších byla velká ocelová plastika na magistrátě,“ upozorňuje historik Krsek.

Vytvořili ji Olbram Zoubek a Eva Kmentová. Chlubit se ale magistrát stále může největší mozaikou v Evropě, která budovu doplňuje od poloviny osmdesátých let. „Nanebevzetí dělnické třídy“ od Miroslava Houry zabírá 450 metrů čtverečních.