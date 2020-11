Křížová cesta v kruhu. Pašijová zastavení na Opavsku získala jednu z cen Patria Nostra

Bývalý majitel Krnovských škrobáren Rudolf Gogolín už v Hati nežije, jeho rodina ale právě odtud pochází. Rodné obci chtěli proto se ženou darovat něco pěkného, co by zároveň sloužilo lidem. „Když už člověk stárne, tak přemýšlí, co by ještě v životě mohl udělat, co by bylo takové nadčasové a co by tedy ještě po něm mohlo trochu zůstat,“ řekl Rudolf Gogolín.

Záměrem manželů bylo, aby byla křížová cesta vizuálně netradiční. Všech čtrnáct zastavení, která zobrazují umučení Ježíše Krista, je postaveno do kruhu. Místo obvyklé cesty do kopce tak lidé na místě spíše odpočívají, potkávat se tady mají třeba i turisté z nedalekého Polska.

Povzbuzení jít dál

Místní farnost nápad přijala s nadšením. „Myslím si, že zvlášť v době pandemie, kdy celý svět prožívá určitou tmu, je Kristus a jeho křížová cesta pro nás pro věřící, ale i pro nevěřící povzbuzením, jak jít dál,“ řekl zdejší farář Bartłomiej Blaszka.

Symbolickou pouť vyráběl místní řezbář a malíř Stanislav Mika půl roku. Inspiraci sbíral návštěvami kostelů. Pro výrobu si musel první vytvořit šablonu ze sádry. „Udělaly se prvotní skici, pak sádrový model a nakonec lukoprénové formy. Odlilo se to ze speciálního betonu, pak patina a takhle se to vytvořilo,“ popsal umělecký řezbář Stanislav Mika.