Klip týdne: Je to docela věda, když z vás má být děda! Tata Bojs jako Kraftwerk

Video of Tata Bojs - Kraftwerk in Saint Tropez (official video)

Pozitivní píseň Kraftwerk In Saint Tropez, v níž Milan Cais pro Tata Bojs netypicky koketuje s angličtinou, je veselou skladbou, jíž doprovází vtipný videoklip, který je stejně jako samotný singl poctou dvěma odvěkým láskám Milana a Mardoši, přičemž oba absolvovali kvůli natáčení nečekanou proměnu.

„Samo o sobě je to celkem absurdní téma. Představa, že Kraftwerk se jedou slunit na francouzskou riviéru, zní legračně. A protože máme rádi kontrasty, přišlo nám dobrý udělat tu písničku hodně ‚nekraftwerkovskou‘. Po relativně seriózních Zvonech nám přišla tahle ‚bezstarostná jízda‘ jako ideální kandidát na druhý singl z desky,“ komentuje Cais novinku, pro niž je signifikantní typický hudební rukopis Tata Bojs stejně jako Mardošův hravý text.

Sám jeho autor k tomu dodává: „Text je pro mě taková popkulturní fantazie. Nepíšu v něm ani tak o Kraftwerk samotných, spíše si pohrávám s jejich mýtem. Skoro jako by to byly pohádkové postavy. Ty se v písničce potkávají s dalšími ‚nadpřirozenými‘ hrdiny a popkulturními fenomény. Ten nápad ze mě vypadl automaticky v angličtině. Rozhodně jsme se ale nesnažili znít jako rodilí mluvčí. Naopak, líbila se nám představa, že česká kapela zpívá anglicky o německé kapele ve Francii. Při natáčení zpěvu si dokonce Milan pozval do studia dva jazykové kouče. Napřed Adriana Bella, který mu ukázal, jak to správně zní anglicky. A potom našeho kamaráda Danka, rodilého Francouze, aby u angličtiny pohlídal její správnou francouzskou výslovnost!“