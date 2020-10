Pokračuje natáčení filmu o Myslivečkovi, Dyk se kvůli roli naučil italsky

Snímek Il Boemo je obsazením i lokacemi mezinárodní. Vojtěch Dyk tak má ve scénáři napsané dialogy ve třech jazycích. Před rokem, když roli Myslivečka přijal, se začal učit italsky. „Kdybych tenkrát věděl, co vím teď, tak bych do toho nikdy nešel. Upřímně, je to asi nejnáročnější projekt, na kterém jsem kdy dělal,“ přiznává.

Divadla nejsou, čím se zdají být

Pro první scény do filmu si štáb Petra Václava zajel už loni v létě do města Como na italsko-švýcarských hranicích. Budova tamního divadla prý odpovídá neapolské scéně San Carlo, jež byla v osmnáctém století mekkou operních autorů tehdejšího světa a kde byl Mysliveček na vrcholu nejhranějším skladatelem.

Následovala plánovaná pauza, další natáčení po jejím skončení ale odsouvala koronavirová epidemie. „Natáčecí plán jsme museli několikrát upravovat, některé scény jsme přesunuli z Itálie do Čech,“ přidává podrobnosti producent Jan Macola. Filmaři tak nedávno zabrali třeba Stavovské divadlo. „Předstíráme, že jsme v divadle San Benedetto v Benátkách a točíme tu poměrně důležité scény pro náš příběh,“ upřesnil Petr Václav.

Amadeus se vrátí k filmu jako Myslivečkův obdivovatel

Režisér oceňovaných sociálních dramat chystal životopisný film o Myslivečkovi deset let, než padla první klapka. Je zároveň i autorem scénáře. Při psaní pro něj byla podstatná mimo jiné korespondence Leopolda Mozarta s jeho synem Wolfgangem Amadeem, který Myslivečkovu hudbu obdivoval. Petr Václav už dříve přiznal, že oscarové drama Amadeus od Miloše Formana je jednou z jeho inspirací. Postava Mozarta se objeví i v jeho chystaném počinu.

Osud Josefa Myslivečka zajímal filmaře už v osmdesátých letech. V televizní inscenaci podle scénáře Františka Kožíka si skladatele tehdy zahrál Antonín Procházka. Práce na filmu Il Boemo zaberou tvůrcům ještě zhruba rok. Premiéru by tak historické výpravné drama mělo mít 240 let od Myslivečkovy smrti.