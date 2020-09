Plesl si zahrál s Janáčkovou filharmonií. Koncert mu zajistily kriminální Stíny v mlze

Dvanáctidílný seriál ze současné Ostravy napsal Zdeněk Zapletal, mimo jiné scenárista seriálu Život a doba soudce A. K., na němž se potkali i s režisérem Radimem Špačkem.

Od jiných televizních krimipříběhů Stíny v mlze odlišuje důraz na osobní životy hrdinů. „Ve zvýšené míře se věnujeme i soukromým životům kriminalistů,“ potvrzuje Špaček. „Důležitá jsou témata jako zrada, pomsta a i u kriminálních případů mě zajímá, proč jsou na sebe lidé tak zlí.“

Idyla, která se zkomplikuje

Osobní vztahy se řeší také ve scéně natáčené v ostravské koncertní hale. „Žádný zločin se tady nestane,“ ubezpečil diváky Radim Špaček. Mezi skutečné hudebníky Janáčkovy filharmonie zasedl i herec Jaroslav Plesl. Do orchestru ho role nedostala poprvé, tři čtvrtě roku cvičil už kvůli snímku Kvarteto v režii Miroslava Krobota.

Tentokrát ho z hlediště pozorovala herečka Petra Špalková, představitelka jeho seriálové manželky a kriminalistky Magdy Malé. „Jejich osobní život se zdá ze začátku idylický, pak se ale zkomplikuje, včetně jejich dcery, i z toho se stane napínavý kriminální případ,“ prozradil Plesl.

Do auly Gong se vejde patnáct set diváků, filmaři si ale vystačili jen s padesátkou komparzistů. Zaplněné hlediště totiž zajistí triky v postprodukci. Stíny v mlze natáčel štáb už v Opavě nebo Beskydech, s kamerou zamíří i do Jeseníků. Poslední klapka padne na začátku příštího roku, na obrazovkách by se nový krimiseriál měl objevit o další rok později. Zahrají si v něm také Jiří Vyorálek nebo Regina Rázlová.