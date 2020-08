Kapela Queen truchlí za českou sochařkou Sedleckou

Sedlecká se vžívala do postav, které modelovala. Vždy chtěla odkrýt, co je v nich a co zosobňují. Bronzovou sochou Freddieho Mercuryho dojala jeho rodiče i operní zpěvačku Montserat Caballé, když ji pět let po zpěvákově smrti odhalil kytarista kapely Queen Brian May za velké pozornosti ve švýcarském Montreux.

„Byla tou nejúžasnější ženou s opravdu svobodným duchem. Byla perfektní pro to, aby pracovala na této soše, opravdový Freddieho člověk,“ napsala na oficiálních stránkách kapely Queen po sochařčině úmrtí Claudia Walkerová z nadace The Mercury Phoenix Trust, která financuje projekty na boj proti viru HIV.