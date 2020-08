Nostalgie po světě, v němž už nedovedeme žít. Tři fotografové na Ukrajině zachytili Ztracenou Evropu

Podle Cudlína by na čtenáře měla kniha působit, jako by pozoroval okolí při cestě vlakem. „Nejsme reportéři, nezaznamenáváme konkrétní děj. Jsme dokumentaristé a fotografujeme životní emoci. Fotografie není interpretace pravdy, ale interpretace našich pocitů,“ vysvětluje Jan Dobrovský.

Martin Wágner vnímá zemi skrze její obyvatele. Líbí se mu ztvárňovat lidi tak, že na fotografii ani není vidět, kdy byla pořízena. Chybí jednoznačné odkazy v podobě oblečení nebo třeba dobových reklam. „Chtěl bych dělat poetické a trochu mystické snímky. Ne vždycky se mi to povede, ale chtěl bych, aby moje fotografie byly obrazy o životě,“ přeje si.

Ukrajinu dokumentovali autoři každý sám i při společných cestách. Například Karel Cudlín se na Východ vrací od začátku devadesátých let. Přišlo mu zajímavé sledovat rozpad sovětského impéria optikou běžného života mimo městská centra.

Autoři uvádějí, že publikace dokumentuje konec, který ale nelze vnímat jako tragický, ani jako happy end. A zároveň dílem všech tří tvůrců prostupuje nostalgie po „opravdovosti“, i když ve skutečnosti by podle ní své současné životy přizpůsobit nezvládli.

„Společná je nám všem třem představa o sentimentu ztraceného dětství a dospívání. Něčeho, co jsme v Evropě ještě zažili – přímočarost radostí a starostí, spojení s půdou, život v chalupě. To nás oslovuje všechny stejně. Chtěli jsme dát najevo, že v nás to vše vyvolává příjemné pocity, ale už v tom neumíme žít,“ shrnuje Dobrovský.