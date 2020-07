Klip týdne: Keith Urban je Superman

Video of Keith Urban - Superman (Official Music Video)

Částečně animovaný videoklip ke skladbě Superman jako by evokoval průlomovou animaci ke skladbě skupiny A-ha Take on Me z roku 1985. Stejně jako ona totiž obsahuje tužkou kreslenou karikaturu kytaristy a stejně tak se nese v klasickém duchu osmdesátých let.

Píseň samotná pak pojednává o jednom létě v South Daytona Beach, ohlédnutí za vztahem, jež už je dávno pryč, a o bezesných nocích za teplého počasí, takže typická letní hitovka. Skladba je Urbanovou třetí písní z jeho nadcházejícího alba The Speed ​​of Now Part 1, jehož vydání bylo posunuto na 18. září. „Superman“ následuje „We Were“ a „God Whispered Your Name.“

„Nebylo to o tom, že bych se rozhodl napsat píseň s názvem Superman,“ uvádí zpěvák k novince a zdůrazňuje přitom univerzální povahu svého milostného příběhu. „Líbí se mi, když posluchači mohou do písničky vložit sami sebe, své vlastní tváře a vlastní postavy, a tohle je pro mě rozhodně jedna z těch písní.“

Urban však nezahálel ani během pandemie. Australský zpěvák, který je mimo jiné i jedním z porotců v pěveckých soutěžích Voice a American Idol, kromě dokončování alba uspořádal i několik koncertů pro zdravotníky a pro své fanoušky vysílal livestreamy, ve kterých se objevila i jeho žena, hollywoodská herečka Nicole Kidmanová.