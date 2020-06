Malý stvořitel i fracek. Karel Dobrý se proměnil ve dvanáctiletého Kafku

„Chtěl bych se přestat skrývat, ale moje skrýš je všude se mnou. Chtěl bych vyjít ven, ale na to tento svět není navržený. Je potřeba stvořit jiný, nový svět. Ale aby bylo zcela jasno: Jsem šťastné dítě a celé dny se směji i přes to, že mne ten smích velmi vyčerpává! Nemůžu si pomoct!“

Dramatik Egon Tobiáš ale dvanáctiletého kluka, jemuž nebude dáno dožít se vlastní spisovatelské slávy, vnímá spíše jako citlivé dítě, které se rádo schovávalo a smálo.

Na divadle se v něj proměnil padesátník Karel Dobrý. „Dětství jsem prodělal, tak se do toho nějak snažím vrátit,“ poznamenal k roli. Kafku už dřív poznal jako čtenář. „Prožíval jsem ho bytostně v letech, kdy se to tak jinochům děje,“ podotkl.

U Kafků v kuchyni

Diváci díky hře prožijí jednu hodinu ze života Kafkových. Sejdou se s nimi v kuchyni, kde rodina obchodníka s galanterií trávila většinu času. V Domě U Minuty na Staroměstském náměstí žili sedm let, narodily se tu všechny tři spisovatelovy sestry. Předtím se Kafkovi poměrně často stěhovali. Od Franzova narození v roce 1883 v nedalekém domě U Věže stihli vystřídat další čtyři adresy.

„Všechno vychází z toho, co se v Kafkových životopisech našlo, Egon to ale velmi hravě přetváří po svém,“ upřesnila herečka Lucie Trmíková, do jaké míry se příběh opírá o skutečnost. Komorní obsazení doplňuje ještě Martin Dohnal. Zastávají řadu ostatních postav: Kafkovy rodiče, jeho přítele a také spisovatele Maxe Broda či fiktivního policejního radu Vacátka.

Malého stvořitele uvádí Divadelní spolek Jedl v režii Jana Nebeského. Ale jen v omezeném počtu repríz. Naposledy 1. července.