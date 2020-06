Woody Allen ve Slováckém divadle. Herce proklel nefritový škorpión

Uvaděčky u vchodu v rukavicích a s dezinfekcí, diváci v rouškách. Odložit si je nesmí ani v sále, kde ale mohou sedět už bez povinných rozestupů a prázdných sedadel. I když s omezeními, Slovácké divadlo může po vynucené koronavirové pauze zase fungovat. Opatření proti šíření viru ukončily i přípravy na premiéru krimikomedie Woodyho Allena.

„Bylo to nepříjemné s tím, že prostě naráz jsem doma a vím, že něco mám nedodělaného. Neukončili jsme si to ani v sobě, v tom to bylo těžké. Ale myslím, že jsme to zvládli dobře,“ popsala představitelka Betty Ann Fitzgeraldové Jitka Hlaváčová.

Hra Prokletí nefritového škorpióna se tak před diváky dostala až v polovině června. „Říkal jsem si, že by bylo fajn, kdybych do té postavy přibral. Během těch dvou měsíců se to sakra povedlo. Nechal jsem si i narůst delší vlasy a dcery mi říkají, že mám na hlavě květák. To se taky k postavě hodí, protože je takový šílený zmatkař,“ svěřil se Zdeněk Trčálek, který ztvárnil Cecila Winstona Briggse.