Filmová upoutávka týdne: Spike Lee hledá ve Vietnamu válečný poklad

První ukázka k očekávanému projektu prezentuje film jako kombinaci odlehčených scén, napínavého válečného snímku a sociálního dramatu. Vypráví o čtyřech afroamerických veteránech – Paulovi (Delroy Lindo), Otisovi (Clarke Peters), Eddiem (Norm Lewis) a Melvinovi (Isiah Whitlock jr.). Za války ve Vietnamu hledali spolu se svým padlým velitelem (Chadwick Boseman) poklad z ryzího zlata. Nyní musí práci dokončit sami.

Vítejte v džungli

Ve flashbacích se ale podíváme i do 60. let. Dle traileru s protagonisty zakusíme bojové mise, omamné látky i psychedelický rock. Éru hippies upoutávka postihuje skutečným i fingovaným dobovým zpravodajstvím.

Bratrstvo pěti se natáčelo ve Vietnamu a v Thajsku. Lee v rozhovoru pro popkulturní web Complex popsal těžkosti, které štáb zakoušel: „Nic s tímhle filmem nebylo lehké. Byli jsme v džungli, v 37stupňových vedrech. Všichni jsme tam byli. Ale na druhém konci světa. Nebyly to zadní prostory nějakého hollywoodského studia.“

Afroamerické téma

Novinkou se režisér se po seriálu Ona to musí mít vrací ke spolupráci s internetovou televizí Netflix, která Bratrstvo pěti uvede 12. června. Pro stanici je snímek i potenciální kandidát na možná filmová ocenění. Minulý Leeho film BlacKkKlansman (2018) totiž získal šest nominací na Oscara a obdržel sošku za nejlepší adaptovaný scénář.

Spike Lee se jako režisér i scenárista už od svých filmařských počátků v 80. letech zevrubně zabývá tematikou afroamerické společnosti. Proslavil ho úspěch filmu Jednej správně (1989), jeho dalším známým dílem je například životopisný film Malcolm X (1992). V 25. hodině (2002) vyprávěl o osudovém dni muže, který má nastoupit do vězení. Svůj poslední uvedený film BlacKkKlansman také produkoval.

Herec Chadwick Boseman je v současnosti známý především jako král T’Challa z komiksové adaptace Black Panther (2018). V hlavní roli ale uspěl již před vstupem do marvelovského universa. Hrál zpěváka Jamese Browna v biografii Get On Up – Příběh Jamese Browna (2014). Naposledy byl tváří thrilleru 21 Bridges.

Návrat Jeana Rena

Ve vedlejší roli se v Bratrstvu pěti objeví také Jean Reno. V českých kinech byl naposledy k zahlédnutí v Návštěvnících 3: Revoluce (2016). Paul Walter Hauser, který v Leeho snímku také hraje, se dočkal vynikajících kritik za hlavní úlohu v dramatu Richard Jewell (2019), inspirovaném skutečnou událostí. Hudbu k Bratrstvu pěti složil oceňovaný jazzový trumpetista a skladatel Terence Blanchard.