Klip týdne: Legendární Stouni ve městě duchů jako odraz dnešní doby

The Rolling Stones je britská rocková skupina v čele se zpěvákem Mickem Jaggerem. Vznikla v Londýně v roce 1962 a hraje dodnes. Skupina se proslavila počátkem 60. let 20. století jako protipól The Beatles. Hlavním tahounem kapely byl na jejím počátku kytarista Brian Jones. S nárůstem popularity se ovšem jeho síla vůdce pomalu vytrácela a ke konci šedesátých let již v kapele téměř nefiguroval. Jádrem skupiny se stali zpěvák Mick Jagger a kytarista Keith Richards, kteří po různých změnách v obsazení působí v Rolling Stones dodnes. Brian Jones začal jako první ztrácet kontrolu nad fenoménem let šedesátých – nad drogami. V létě roku 1969 zemřel za ne zcela vyjasněných okolností v bazénu svého domu. Po jeho smrti přišel do kapely vynikající a drogově čistý kytarista Mick Taylor. Z kapely odešel v roce 1974. Post kytaristy brzy obsadil Ronnie Wood. Krátce po veleúspěšném turné Steel Wheels/Urban Jungle Tour, při němž kapela poprvé zavítala i do postkomunistického Československa, odchází ze skupiny baskytarista Bill Wyman. Oproti ostatním členům byl přibližně o šest let starší. Již jen jako externí člen ho nahrazuje Američan Darryl Jones.

V roce 1989 byli Rolling Stones zařazeni do Síně slávy Rock and Roll (Rock and Roll Hall of Fame) a v roce 2004 do Britské hudební síně slávy (UK Music Hall of Fame). Časopis Rolling Stone je umístil na čtvrtém místě v seznamu „100 největších umělců všech dob“ a britský Q magazine mezi „padesát kapel, které musíte vidět dříve, než zemřete“.



