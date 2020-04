Vteřina dějepisu: Víte, kolik kilo párků byste 22. dubna 1957 koupili za výhru ve Sportce?

Sázková společnost Sazka vznikla v roce 1956 po tříleté „sázecí“ pauze, když se ukázalo, že zrušení Státní sázkové kanceláře (zkráceně, aby se to nepletlo, STASKA) nebyl dobrý nápad: sázelo se stejně dál, jen načerno, a stát přicházel o nemalé peníze. Ty měla Sazka přisypat do nově zřízeného Československého svazu tělesné výchovy. Sázení na sportovní výsledky rozšířila od roku 1957 loterijní hra Sportka, v níž se losovalo 6 čísel z celkem 49. Každému byl až do sedmdesátých let přiřazen na tiketu název jednoho sportu: číslo 33 například byly sáně, lednímu hokeji patřila devatenáctka, pozapomenutá sovětská hra gorodky vyfasovala pětku a číslo 49 zastupovalo základní tělesnou výchovu. Výhra činila v začátcích 40 tisíc korun československých. Pro představu: Škoda 445 (Spartak), která se v tom roce začala vyrábět, se dala pořídit za 32 850 Kčs a kilo párků vyšlo na 25 korun. Výhru byste tedy mohli oslavit 1600 kily párků.