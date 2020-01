Městečko Palermo usíná. Divadlo NoD stírá hranici mezi divákem a hercem, vraha hledají všichni

„Městečko Palermo usíná je něco na pomezí divadla a larpu čili live action role-play, kdy člověk hraje v reálném čase a prostoru za nějakou fiktivní postavu. Divák má díky tomu možnost ten příběh sám svým vlastním jednáním a přístupem k té hře v každý okamžik ovlivnit, posunout ten děj někam nebo ho úplně ohnout,“ říká režisér představení Janek Lesák.

Představení vychází z oblíbené hry, kde hráči sedí v kruhu a tajně je určeno, kdo z nich bude vrah. Ten každou noc zavraždí jednoho z přítomných a zbývající se ho snaží odhalit dřív, než zabije všechny ostatní. Každý z diváků neboli hráčů reprezentuje jednoho z 55 unikátních obyvatel Palerma. Pro hru platí dress code dvacátých let minulého století.

„To znamená, že padesát hráčů přichází v dress codu, posadí se na jevišti do kruhu, my vysvětlíme pravidla a rozdáme jim karty postav dle našeho uvážení, koho na koho tipujeme,“ popisuje Lesák.

„Herec musí být pořád ve střehu“

Takzvané participační divadlo klade vysoké nároky také na několik profesionálních herců. „Je to úplně jiné než jakékoliv jiné představení, protože jsme v reálném čase s diváky a reagujeme na to, jak oni k nám přicházejí. Je to hodně o improvizaci,“ říká herec Ladislav Karda.

„Herec musí být pořád ve střehu a vědět, co se přesně v tom reálném čase děje, dokázat reagovat na podněty diváků a splnit jednak svůj cíl a pomoci jim splnit jejich cíl ve hře,“ doplňuje herečka Lumíra Přichystalová.

Koncept hry Městečko Palermo vytvořil v osmdesátých letech ruský sociolog a středoškolský pedagog Dmitry Davidoff pro své studenty. „Vymyslel ji jako hru o fungování společnosti, o různých společenských principech, o tom, jak se dají zmanipulovat a zneužít, tím jsme se také částečně inspirovali,“ dodává dramaturgyně Natálie Preslová.

„Je to divadlo, které se musí zažít na vlastní kůži, protože ten příběh existuje jenom takový, jaký já si vytvořím,“ zve diváky Janek Lesák. Divadlo, které využívá princip rolové hry, oceňuje i autor larpů. „Myslím, že je skvělé, že se larp dostává do povědomí veřejnosti a že zajímá i divadelníky,“ říká scenárista a hráč larpů Pavel Gotthard.

Hra Městečko Palermo usíná vznikla jako pokračování autorského projektu GAME, který jeho tvůrci Janek Lesák a Natálie Preslová uváděli od dubna 2018 pod Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích.