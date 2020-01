ČT ukáže Ostravu jako místo zločinu. Vyšetřují Majer a Beretová

Podobnost se skutečnými případy mohou diváci odhalit například v dílech Smrt v Tunisu nebo Kyselina. Podobné zločiny totiž policie v průběhu několika uplynulých let skutečně na Ostravsku vyšetřovala. Podle režiséra Dana Wlodarczyka ale nezáleží, zda příběhy vycházejí z fikce, nebo reality. Důležitý je spíše dobře napsaný scénář.

Oba scenáristické základy, fikční i skutečný, nicméně mají svoje úskalí, soudí režisér: „Scenáristé často píšou postavy podle sebe a své sociální bubliny. Zločinci pak jednají jako inteligentní rozumní lidé, jejich činy mají celkem racionální a logickou motivaci. V životě je to jinak, lidi se vraždí z nepochopitelných a malicherných pohnutek, zmítají jimi podivné vášně a dělají takové absurdní pitomosti, že by to scenárista nevymyslel. Na druhou stranu spousta příběhů podle skutečnosti trpí dokumentárně statistickou pravděpodobností, vyšetřování je lineární a děj nepřekvapí.“