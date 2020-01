Jak na Nový rok, tak po celý rok. Novoroční koncert v Brně zahájil Beethovenovy oslavy

Janáčkovo divadlo se po rekonstrukci slavnostně otevřelo předloni na podzim, opravy ale trvaly ještě další rok. „Mám velikou radost a orchestr pochopitelně taky, že se můžeme zase vrátit do tohoto důstojného prostoru, kde jsme hrávali novoroční koncerty desítky let,“ přiznala před koncertem ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Beethovenův rok

Slovenskou rapsodií pro orchestr a saxofon připomněla filharmonie následně Coplandova současníka Viktora Ullmanna. „Výborný český skladatel, který byl zavražděn fašisty. Mělo by to být pro nás varování. Přemýšlejme, co nebezpečná politika může udělat se skvělou hudbou a skvělým uměním,“ nabádá brněnský šéfdirigent.

Většina programu ale patřila Ludwigu van Beethovenovi a jeho Deváté symfonii s Ódou na radost v podání mnohačlenného sboru. I tato skladba souvisí s konceptem večera – zhudebněná báseň Friedricha Schillera je oslavou svornosti mezi lidmi.

Novoroční koncert zapadá do letošní dramaturgie, v níž si filharmonie připomíná 250. výročí Beethovenovo narození. Připadá na prosinec 2020. Oslavy předznamenalo už uvedení všech pěti Beethovenových klavírních koncertů, hned v únoru se brněnský orchestr chystá kompletně odehrát jeho sonáty pro violoncello a klavír.