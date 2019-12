Neuvěřitelný Ivan Král. Hrál s hvězdami, napsal světový hit, nyní vypráví svůj americký příběh

Kniha nazvaná Neuvěřitelný Ivan Král odkrývá třeba dosud neznámé okolnosti vzniku i rozpadu Patti Smith Group a čtenáře zavádí také do zákulisí české populární hudby. Vznikla na základě videohovorů mezi Michiganem a Prahou, které vedl hudební novinář Honza Vedral.

„Knihu jsme dávali dohromady více než rok prostřednictvím videorozhovorů přes oceán. Ivan byl u sebe doma nebo ve studiu a doslova se přehraboval ve vzpomínkách. I když ani na minutu nepřestal být gentleman, překvapilo mě, kolik zákulisních her, ústrků, špíny i nosů bílých od kokainu se může skrývat třeba jen za dvě a půl minuty dlouhou písničkou,“ vypráví Honza Vedral.

Publikace nakladatelství Slovart s obsáhlým obrazovým materiálem z Králova archivu vypráví o jeho útěku z komunistického Československa, kultovních místech, jakými byly klub CBGB nebo Hotel Chelsea, koncertech Ramones, Kiss či Bruce Springsteena. „Je tam hodně bojů, bolesti a lásky,“ podotýká Král, který v sedmdesátých letech osobně zažil dobu, kdy se v New Yorku rodil punk a garážová hudba.

Spolupráce s hvězdami

Do Ameriky přišel Král jako teenager. K hudbě se dostal po studiích při práci v hudebním vydavatelství. Založil kapelu, uspět jako frontman v konkurenci amerických hudebníků se však Královi nepodařilo. Zvolil cestu spolupráce. „Zavolal mi a řekl: mám teď volno, nechtěl bys se mnou hrát? A já na to: jasně, pojďme do toho, hodil by se mi člověk,“ vzpomínal později Iggy Pop.