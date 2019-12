Smrt obchodního cestujícího je příležitostí pro Miroslava Donutila

„Naše společnost také svým způsobem v letošním roce bilancuje. Můj sen, a myslím že i velké části naší společnosti, měl před třiceti lety nějaké kontury. Do jaké míry se tyto iluze a naděje naplnily, si musí každý odpovědět sám. Část mé odpovědi je v této inscenaci,“ vysvětluje režisér a umělecký šéf Městských divadel pražských Michal Dočekal.

Smrt obchodního cestujícího měla na Broadwayi premiéru před sedmdesáti lety. K nejslavnějším českým uvedením patří to z roku 1959 v Národním divadle s Karlem Högerem. V Divadle ABC si bilanční drama, které účtuje s jedním lidským životem, nevybrali náhodou.

S pražskými scénami se Miroslav Donutil rozloučil v roce 2016 derniérou hry Sluha dvou pánů . V roli popleteného Truffaldina bavil diváky víc než dvaadvacet let. Jeho nejnovější divadelní postava si příliš legrace neužije. Willy Lohman je totiž stárnoucí a vyhořelý obchodník. „Ta hra by mohla být blízká i dnešnímu divákovi,“ odhaduje Donutil, „protože je o nenaplněném snu.“

Video of Smrt obchodního cestujícího, divadlo ABC

Aktuální téma v Millerově scénáři vnímá i Zuzana Kronerová. „Mám pocit, že v obou našich republikách staré nebo starší lidi, kteří by měli co říct a mohli odevzdat své zkušenosti, prostě odhodí jako nepotřebnou věc. To je tragédie i tohoto příběhu,“ upřesnila. Obchodní cestující Willy celý život poctivě pracuje, přesto končí jako začátečník. Bez platu a vlastní důstojnosti, v rozpadajícím se domě s hypotékou a ledničkou na splátky. Jeho americký sen se nenaplní.

Kromě Zuzany Kronerové hraje Miroslav Donutil v divadelní novince také třeba s Viktorem Dvořákem, Jiřím Štréblem nebo svým synem Martinem.