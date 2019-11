Do hlavy si člověk vidí sám, ale sám v ní není. Národní divadlo prozkoumalo Kosmos

Hlavní hrdina, který se jmenuje stejně jako autor románu, tedy Witold, uprchne z dusného domova do chaty na opuštěném venkově. Útěk spustí řadu podivností, na něž se snaží najít odpověď. Vedro, nuda, erotické snění a oběšený vrabec ho dovedou ke snaze vybudovat si ve vlastní mysli svůj jedinečný kosmos. Je to, co se odehrává ve Witoldově hlavě, blábol, nebo skutečně zachytitelné věci?

„Každý člověk se v milionu myšlenkových impulsů pokouší nějak vyznat a vytvořit si v nich vlastní řád. A je otázka, zda je tento řád pak v souladu s tím, co člověk sám cítí a co se odehrává okolo něj,“ domnívá se představitel hlavní role Matyáš Řezníček, že Witoldův zvláštní příběh není nic, čím by si diváci sami neprocházeli.

Poslední román jednoho z nejvýznamnějších autorů dvacátého století vyšel v roce 1965 a není náhodou, že po jeho vydání byl Gombrovicz několikrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Nikdy ji ale nedostal. Zatímco v autorově rodném Polsku už se Kosmos několikrát na divadle inscenoval, na českém jevišti je uváděn poprvé.