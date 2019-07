Česká televize nabídne první kriminálku pro děti. A Kouzelná školka oslaví dvacet let

Tři jazykové verze, českou, francouzskou a německou, má na svém kontě i večerníček Bílá paní na hlídání . Cizojazyčné večerníčkové lekce vznikly ve spolupráci s národními instituty Francie a Německa a jsou dostupné na webu Déčka. Bílá paní se ale nyní vrátí i na obrazovku, a to v nových dílech divácky velmi oblíbeného večerníčku.

„Déčko bude na podzim pokračovat i v sérii pořadů zaměřených na rozvoj jazykových dovedností a nabídne nový původní cyklus Němčina s Mitzi a Maus . Kurz má celkem dvacet šest dílů a na jeho konci by děti měly porozumět jednoduchým frázím, které se týkají jejich bezprostředního života,“ doplňuje výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.

Kouzelná školka , která v Česku odchovala generace dětí, slaví letos dvacet let svého vysílání. Ke svým narozeninám dostane novou loutku, třetího skřítka jménem Filip. Ze scenáristického hlediska představuje postava skřítka Filípka model mladších sourozenců, kteří zasypávají ostatní členy rodiny neustálými otázkami.

Novými díly bude pokračovat na podzim také dnes už kultovní seriál Pat a Mat , a to v sérii Pat a Mat nás baví.

„Můj vztah k Bílé paní je velice kladný, z mnoha různých důvodů. Od nejútlejšího dětství bylo mluvení všech postav ve hře mojí oblíbenou zábavou, a navíc mě po hlase dnes poznávají děti mých kamarádů, děti ve školce, venku na pískovišti a baví se se mnou jako s někým, koho znají, a to je moc milé,“ říká Martha Issová, která večerníček namluvila.

„Jeho základními vlastnostmi jsou zvídavost a zvědavost, odzbrojující dětská upřímnost a v neposlední řadě neodbytnost. Děti oslovuje ‚školkáčci‘. Má červenou barvu a hlas mu propůjčuje osobitým způsobem herec pražského Divadla v Dlouhé Pavel Tesař,“ prozrazuje autorka a dramaturgyně Kouzelné školky Markéta Vaněčková.

Mizející hmyz i bezpečnost

Aby děti nemusely na novinky na Déčku čekat až do září, připravila pro ně Česká televize již tradiční prázdninovou hru, která je vede na výlety do historických i přírodních lokací po celé České republice. Hra Rozbzučte Déčko! reflektuje celosvětový alarmující úbytek hmyzu a od jejího spuštění na začátku července se do ní zaregistrovalo již 26 tisíc dětí.