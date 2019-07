Ed Sheeran přilákal 80 tisíc fanoušků a přidal další koncert. Letňany opět čeká omezení

přehrát video Ed Sheeran přilákal 80 tisíc fanoušků

Osmadvacetiletý britský zpěvák, skladatel a textař, považovaný za jednu z nejvýraznějších osobností současné hudební scény, přijel do Prahy v rámci svého evropského turné Divide 2019. Osmadvacetiletý hudebník má čtyři trofeje Grammy a pětkrát získal Brit Award. Hit Shape of You se stal třetím nejprodávanějším singlem v Británii a vůbec nejčastěji streamovanou skladbou na Spotify. V roce 2017 obdržel Sheeran Řád britského impéria za své hudební a charitativní aktivity. Nadšení diváci se v neděli k Sheeranovi přidávali při hitech jako Bloodstream, Thinking Out Loud a především Shape of You. Mladý muzikant zahájil koncert skladbou Castle on the Hill ze svého třetího studiového alba nazvaného Divide.

Poté divákům připomněl svou minulou návštěvu v Praze v únoru 2015 v holešovické Tipsport Areně. Na programu byly i písně The A Team a You Need Me, I Don't Need You z jeho debutového alba Plus a I See Fire, Sing či Tenerife Sea z druhé nahrávky Multiply. Sheeran vydá po svých vystoupeních v Praze nové album. Bude se jmenovat No. 6 Collaborations Project a na trh se dostane 12. července. Z něho na koncertech představuje skladby Beautiful People a I Don't Care. Sám s kytarou Sheeran v Letňanech vystoupil sám bez doprovodné kapely v obyčejném černém tričku. „Pořád je to Ed Sheeran tak jak ho všichni znají od začátku. Sám s kytarou, mikrofony a looperem, zařízením, kde si nahrává několik stop přes sebe, jak kytaru, tak hlas, takže celou kapelu pokryje sám,“ uvedl zástupce pořadatele Matěj Chalupa.

„V Británii je v každé hospodě plno kluků, kteří s kytarou zpívají někde v koutě holkám písničky o lásce, ale Ed Sheeran je po dlouhé době songwriter, který kromě toho, že má nepřehlédnutelnou image, tak zároveň má talent dostat typické britské songwriterství do popu,“ říká hudební publicista Jaroslav Konáš. „Do Prahy už přijel jako globální hvězda, bylo to znát na projekci a scéně, která opravdu odpovídá stadionovým standardům. Na druhou stranu se v tom pódiu trošku utopil. Ta scéna na něj byla možná až předimenzovaná,“ komentuje Konáš nedělní koncert. Pondělní koncert provázejí dopravní omezení Pondělní koncert provázejí podobně jako v neděli bezpečnostní a dopravní opatření. Na průběh akce budou znovu dohlížet policisté z antikonfliktního týmu, příslušníci dopravní a pořádkové policie, kriminalisté i městští strážníci. Policie uzavře některé komunikace v okolí letňanského letiště, konkrétně budou během dne částečně uzavřeny ulice Beladova, Tupolevova a Beranových. Vjezd budou mít povolen pouze rezidenti a městská hromadná doprava. Policie nabádá fanoušky, aby do Letňan vyrazili raději městskou hromadnou dopravou, a nikoliv auty, protože v místě konání koncertu je malá parkovací kapacita. Provoz metra na lince C bude posílen a po skončení akce prodloužen do 01:00 ráno.

Tabulku zatím vedou Rolling Stones Sheeranovy koncerty patří v současné době k nejprodávanějším na světě. Ohlášené pražské vystoupení bylo vyprodáno po pár hodinách od spuštění předprodeje. Pořadatelé proto vzápětí přidali další vystoupení, které se na stejném místě koná v pondělí. Pražské koncerty Eda Sheerana jsou jednou z největších hudební události letošního roku. Z hlediska prodejnosti vstupenek a divácké atraktivity se podobného vystoupení metropole zřejmě nedočká dalších několik let. Dosud nejvíc lidí dorazilo do Letňan před třemi lety na koncert AC/DC, který sledovalo 60 tisíc fanoušků. Tabulku největších koncertů v Česku ale zatím bezpečně vede vystoupení Rolling Stones ze srpna 1995, kdy na Strahovský stadion dorazilo na 130 tisíc lidí. Jen o 10 tisíc fanoušků méně pak o rok později přilákal na Letenskou pláň zpěvák Michael Jackson. Téměř stejný počet lidí přišel také v září 1994 na Strahov na koncert kapely Pink Floyd.