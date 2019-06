Rakev nemá kapsy. Lakomci v Divadle Mír je to ale jedno

Bez zásahů zůstává i příběh. Harpagon, který chorobně miluje peníze, zosnuje nucené sňatky pro své děti a málem přijde o všechny úspory. Ale nezmoudří, stále zůstane lakotný. „Použiju slova svého kamaráda Aleše Buksy, který se věnuje charitě s mottem, že rakev nemá kapsy. Na to spousta lidí zapomíná. Mají pocit, že si do rakve narvou zlaté cihly – ale stejně jim to bude k ničemu,“ shrnul poučení z Molièrova příběhu Polák.

Lakomec nehamouní jen v Ostravě. Kromě Divadla Mír by pro zisk zaprodal všechno i Bolek Polívka na jevišti Městského divadla Brno a Filip Richtermoc v Klicperově divadle v Hradci Králové.