Jaroslav Dietl, mistr seriálů o trablech lidí z lidu, by se dožil 90 let

Filmové trable lidí z lidu

Chvíli pracoval také pro Filmové studium Barrandov a ani jeho celovečerní filmová tvorba není nezanedbatelná. Jeho prvním „vážným“ snímkem byla Cesta hlubokým lesem (1963). Na příběhu dvou přátel, komunistů, jejich názory se začnou rozcházet, se snažil postihnout složitosti při združstevňování vesnic v padesátých letech.

Trable lidí z lidu i uvádění myšlenek socialismu do praxe se v jeho filmech objevovaly často. Ať už to bylo drama Druhý tah pěšcem (1984), inspirovaný činností kontrarozvědky; komediální Tchán (1979) o údržbáři zemědělských strojů, který rád organizuje nejen práci, ale i životy svých blízkých; či zapomenutý snímek Anna, sestra Jany (1975) o dvou patnáctiletých sestrách, které by rády jely do hlavního města na spartakiádu.

Byl ale také scenáristou posledního filmu režiséra Martina Friče Nejlepší ženská mého života (1968), v němž komediální party rozehráli Jiří Sovák coby defraudant a Milena Dvorská jako poštmistrová, která jeho zlodějské plány kazí.