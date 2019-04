Tramvestie je jízda. Národní divadlo uvádí operu inspirovanou hovory v tramvaji

Opera Tramvestie navazuje na stejnojmennou básnickou sbírku a rozhlasovou kompozici. K nim se Pavel Novotný inspiroval nahrávkami, které pořídil v tramvaji číslo 11 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Hovory cestujících tam zaznamenával deset let. Staly se základem opery zkomponované Petrem Wajsarem. Mimo jiné čerstvým držitelem Českého lva za hudbu k filmu Hastrman.

„Téma není epické, jsou to běžné lidské starosti. Dokonce si myslím, že u postav mnohdy nepochopíme, co řeší, ale to je proto, že jsme chtěli navodit atmosféru, jako když posloucháte cizí hovory, ale nikdy se nedoberete konce slyšeného příběhu,“ naznačil Wajsar, co postavy v tramvaji rozebírají. Čtyři pěvci – Jana Horáková Levicová, Lenka Šmídová, Dušan Růžička a Jiří Sulženko – představují na jevišti Nové scény čtyři různé životy, které spojila jedna společná cesta tramvají.